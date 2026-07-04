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IPL में छीनी जगह, अब टीम इंडिया की बारी… क्या वैभव सूर्यवंशी खा जाएंगे संजू सैमसन का करियर?

Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी 4 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं. अगर सूर्यवंशी अपना डेब्यू करते हैं, तो संजू सैमसन को प्लेइंग-11 से बाहर होना पड़ सकता है.

By: Ankush Upadhayay | Published: July 4, 2026 2:45:23 PM IST

क्या वैभव सूर्यवंशी दूसरे टी20 में संजू सैमसन की जगह लेंगे?
क्या वैभव सूर्यवंशी दूसरे टी20 में संजू सैमसन की जगह लेंगे?


Vaibhav Sooryavanshi India Debut: इस समय पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस 15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं. आयरलैंड दौरे पर वैभव सूर्यवंशी को मौका न दिए जाने के बाद इंग्लैंड दौरे पर उनके डेब्यू की उम्मीद जताई जा रही है. हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में भी वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) को डेब्यू करने का मौका नहीं मिला. इसको लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है. अब माना जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में डेब्यू कर सकते हैं.

अब बड़ा सवाल यह है कि अगर वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में शामिल किए जाते हैं, तो किस बल्लेबाज को बाहर किया जाएगा. इसमें सबसे पहले संजू सैमसन का नाम ऊपर आता है. दरअसल, संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की जीत के हीरो रहे हैं, लेकिन पिछले 3 मैचों में उनका बल्ला बिल्कुल खामोश रहा है.

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वैभव सूर्यवंशी का फॉर्म खा जाएगा संजू का करियर?

दरअसल, वैभव सूर्यवंशी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 180 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली थी. इसके बाद आईपीएल 2026 में उन्होंने सिर्फ 16 मैचों में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप हासिल की थी. सूर्यवंशी ने आईपीएल में दुनिया के बड़े-बड़े बल्लेबाजों की नींद उड़ा दी थी. दुनिया के कई दिग्गज क्रिकेटर्स उनकी बल्लेबाजी के दीवाने हो गए हैं. अब वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल में डेब्यू कराने की जोर-शोर से मांग की जा रही है.

अगर वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में शामिल किया जाता है, तो जाहिर है कि वह संजू सैमसन (Sanju Samson) की जगह पर आएंगे. वहीं, अगर एक बार वैभव सूर्यवंशी को कुछ मौके मिलते हैं, जो वह अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से अपनी जगह पक्की कर लेंगे. इसके बाद टीम मैनेजमेंट के लिए सूर्यवंशी को ड्रॉप करना मुश्किल हो जाएगा, जिससे संजू की वापसी नहीं हो पाएगी.

IPL में भी हुआ था ऐसा!

वैभव सूर्यवंशी ने साल 2025 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए आईपीएल में डेब्यू किया था. उन्होंने चोटिल संजू सैमसन की जगह ली थी, जो उस समय राजस्थान रॉयल्स के कप्तान थे. संजू सैमसन के चोटिल होने की वजह से वैभव सूर्यवंशी ने यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली थी. वैभव सूर्यवंशी ने ओपनिंग करते हुए राजस्थान रॉयल्स के साथ शानदार प्रदर्शन किया. इसके चलते जब संजू सैमसन इंजरी से रिकवरी के बाद लौटे, तो उन्होंने तीसरे नंबर पर खेलना शुरू कर दिया.

वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन को देखते हुए टीम मैनेजमेंट ने उन्हें ओपनिंग से हटाना ठीक नहीं समझा. इसके बाद वैभव सूर्यवंशी की आईपीएल में ओपनिंग जगह पक्की हो गई. वहीं, संजू सैमसन के लिए राजस्थान रॉयल्स के लिए वह आखिरी सीजन बन गया. फिर उसी सीजन के खत्म होने के बाद संजू सैमसन ट्रेड के जरिए चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हो गए.

संजू ने खुद मारी पैरों पर कुल्हाड़ी!

संजू सैमसन भले ही टी20 वर्ल्ड कप के हीरो रहे हैं, लेकिन युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मौका देने में ज्यादा देर नहीं किया जा सकता है. अगर संजू सैमसन को अपनी जगह पक्की करनी है, तो टीम के लिए लगातार रन बनाने होंगे. संजू सैमसन पिछले 3 मैचों में लगातार फ्लॉप हुए हैं, जबकि अभिषेक शर्मा ने लगातार रन बनाकर अपनी जगह पक्की है. वहीं, ईशान किशन अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर कुछ ही महीनों में दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसे में टीम मैनेजमेंट ईशान किशन को ड्रॉप करने के बारे में शायद नहीं सोचेगी. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या संजू सैमसन को बाहर करके वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में मौका मिलेगा या नहीं.

Tags: sanju samsonVaibhav Sooryavanshi
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