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IND vs ENG: फैंस का इंतजार खत्म… वैभव सूर्यवंशी आज करेंगे अपना डेब्यू? बेबी बॉस ने खुद लगाई मुहर!

Vaibhav Sooryavanshi Debut Update: भारत और इंग्लैंड के बीच 4 जुलाई की शाम को दूसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा. इस मुकाबले में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं. उन्होंने खुद इंस्टाग्राम के जरिए इसका हिंट दिया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: July 4, 2026 11:16:07 AM IST

वैभव सूर्यवंशी ने अपने डेब्यू को लेकर दिया अपडेट.
वैभव सूर्यवंशी ने अपने डेब्यू को लेकर दिया अपडेट.


Vaibhav Sooryavanshi Debut Update: क्रिकेट फैंस का इंतजार लगभग खत्म होने वाला है. 15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड के खिलाफ (IND vs ENG) दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में अपना डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. भारत बनाम इंग्लैंड के पहले टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका नहीं दिया गया था. ऐसे में फैंस बेसब्री से मैनचेस्टर में खेले जाने वाले मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू की उम्मीद है.

इस मुकाबले से पहले हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि क्या बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग-11 का हिस्सा होंगे. इन सवालों के बीच वैभव सूर्यवंशी ने फैंस को एक बड़ा हिंट दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि वह 4 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में अपना डेब्यू कर सकते हैं. जानें वैभव ने क्या हिंट दिया…

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वैभव सूर्यवंशी ने दिया बड़ा हिंट

दरअसल, वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच से एक दिन पहले इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की. इस स्टोरी में वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘नया चैप्टर’. इतना ही नहीं, इस स्टोरी में सूर्यवंशी ने ‘You are not ready for this!’ का गाना भी लगाया. इसे देखने के बाद फैंस सोच रहे हैं कि क्या वैभव सूर्यवंशी अपने इंटरनेशनल डेब्यू का हिंट दे रहे हैं. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वैभव सूर्यवंशी आज के मुकाबले में भारतीय टीम की जर्सी में खेलते दिखाई देंगे या नहीं.

संजू की जगह लेंगे वैभव सूर्यवंशी?

15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज ने आईपीएल 2026 में अपने दमदार प्रदर्शन से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था. उन्होंने आईपीएल 2026 में सिर्फ 16 मैचों में 237 के स्ट्राइक रेट से 776 रन ठोके थे. इसके बाद उन्हें टीम इंडिया की टी20 स्क्वाड में शामिल किया गया था. इससे पहले वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम के साथ आयरलैंड दौरे पर गए थे, लेकिन वहां पर उनका डेब्यू नहीं हो पाया. इसके बाद वह टीम इंडिया के साथ इंग्लैंड दौरे पर गए हैं, जहां पर पहले मैच में उन्हें डेब्यू करने का मौका नहीं मिला.

हालांकि वैभव सूर्यवंशी सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले में संजू सैमसन की जगह ले सकते हैं, जो पिछले 3 मैचों से फ्लॉप हो रहे हैं. संजू सैमसन ने पिछली 3 पारियों में सिर्फ 6 रन बनाए हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी को अगले मैच में संजू सैमसन को आराम देकर मौका दिया जा सकता है.

Tags: IND vs ENGVaibhav Sooryavanshi
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