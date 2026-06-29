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IND vs ENG: संजू, ईशान या अभिषेक… वैभव सूर्यवंशी किसका काटेंगे पत्ता? गंभीर-अय्यर लेंगे फैसला

Vaibhav Sooryavanshi: भारत और इंग्लैंड के बीच 1 जुलाई से 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. इस दौरे पर भारत के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हो सकता है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 29, 2026 4:54:33 PM IST

क्या वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड दौरे पर मिलेगा मौका?
क्या वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड दौरे पर मिलेगा मौका?


Vaibhav Sooryavanshi: आयरलैंड दौरे पर मिली शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर जाएगी. इस दौरे पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम को 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है, जो 1 जुलाई से शुरू होगी. इस सीरीज में एक बार फिर भारत के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) पर सभी की नजरें होंगी. वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड में डेब्यू करने का मौका नहीं मिला. टीम मैनेजमेंट के इस फैसले पर फैंस से लेकर कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स और पूर्व क्रिकेटर नाराज दिखाई दे रहे हैं.

हर कोई वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया की जर्सी में खेलते हुए देखना चाहता है. ऐसे में इंग्लैंड दौरे पर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू की उम्मीद जताई जा रही है. हालांकि सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वैभव सूर्यवंशी डेब्यू करते हैं, तो उन्हें किसकी जगह मौका दिया जाएगा.

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टॉप-3 में किसी का कटेगा पत्ता!

इंग्लैंड दौरे पर वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू लगभग तय माना जा रहा है. वह हर दिन अपने इंटरनेशनल डेब्यू की ओर बढ़ रहे हैं. खासकर रविवार को टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर ने वैभव सूर्यवंशी को जगह दिलाने में थोड़ी मदद की है. दरअसल, आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भारत का टॉप ऑर्डर ध्वस्त हो गया था. भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन गोल्डन डक पर आउट हुए थे. वहीं, ईशान किशन भी सिर्फ 12 रन ही बना पाए.

ऐसे में वैभव सूर्यवंशी को टॉप ऑर्डर में मौका देने की मांग तेज हो गई है. ऐसे में अगर वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में शामिल किया जाता है, तो अभिषेक शर्मा, ईशान किशन या संजू सैमसन में से किसी एक को बाहर करना पड़ेगा.

आयरलैंड में संजू-अभिषेक-ईशान का प्रदर्शन

आयरलैंड में भारत के टॉप-3 का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा. अभिषेक शर्मा ने पहले मैच में 20 गेंदों पर 49 रनों की तूफानी पारी खेली. इसके बाद दूसरे मुकाबले में वह गोल्डन डक पर आउट हो गए. वहीं, संजू सैमसन (Sanju Samson) ने 4 गेंदों पर 5 रन बनाए, जबकि दूसरे मुकाबले में गोल्डन डक पर आउट हो गए. उसके अलावा ईशान किशन  (Ishan Kishan) ने पहले टी20 मुकाबले में 5 गेंद पर सिर्फ 1 रन बनाए, जबकि दूसरे मैच में 12 रन बनाकर आउट हो गए. कुल मिलाकर देखें, तो सिर्फ अभिषेक शर्मा थोड़ी अच्छी लय में दिखाई दिए.

वैभव सूर्यवंशी का बढ़ेगा इंतजार!

आयरलैंड में खराब प्रदर्शन करने के बावजूद टॉप-3 बल्लेबाजों को छूट दी जा सकती है. दरअसल, अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज हैं, जिन्होंने पिछले 2 सालों में टी20 क्रिकेट में अपना दबदबा बनाया है. वहीं, संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम की जीत के हीरो रहे थे. उन्होंने अकेले के दम पर भारत को विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी.

इसके अलावा ईशान किशन अपने करियर के शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. ईशान किशन ने इस साल अभी तक टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. ऐसे में हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट इन तीनों खिलाड़ियों को इंग्लैंड दौरे पर शुरुआती मैचों में बाहर न करे. हालांकि अगर कोई खिलाड़ी फ्लॉप होता है, तो उसकी जगह वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया जा सकता है.

Tags: abhishek sharmaishan kishansanju samsonVaibhav Sooryavanshi
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