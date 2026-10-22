पानी पिलाने से लेकर फील्डिंग तक… वैभव सूर्यवंशी से सब करा रही टीम इंडिया, बस बैटिंग का मौका नहीं!

Vaibhav Sooryavanshi Fielding: 15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) की टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में जगह नहीं बन पा रही है. टी20 सीरीज के पहले मैच में वैभव सूर्यवंशी को बाहर रखा गया. टॉस के समय जब भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताया कि वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग-11 में नहीं हैं, तो भारतीय फैंस का दिल टूट गया, क्योंकि बहुत से लोग उन्हें खेलते देखना चाहते हैं. वैभव सूर्यवंशी ने आखिरी बार एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए खेला था.

इसके बाद भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज हुई, लेकिन उसमें वैभव को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. अब ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड में भी 5 मैचों की टी20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं मिलेगा. पहले टी20 मैच में भी वैभव सूर्यवंशी को बेंच पर ही बैठाया गया. हालांकि फिर भी वे मैच के दौरान मैदान पर दिखाई दिए. जानें क्यों…

बीच मैच में मैदान पर क्यों आए वैभव?

भारत बनाम न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के पहले टी20 मैच में जैसे ही वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरे, तो स्टेडियम में बैठे दर्शकों में जोश भर गया. ऐसा भारतीय टीम की गेंदबाजी के दौरान आखिरी ओवर में हुआ. कप्तान श्रेयस अय्यर ने वैभव सूर्यवंशी को सब्स्टीट्यूट के तौर पर फील्डिंग के लिए मैदान पर बुलाया. हालांकि, वैभव सूर्यवंशी सिर्फ एक ओवर तक ही मैदान पर रहे, जिसके बाद न्यूजीलैंड की पारी खत्म हो गई.

If Gautam Gambhir and Shreyas Iyer have no plans to include Vaibhav Sooryavanshi in playing XI, what is point of keeping him in the squad? There should be clear communication between the selectors, coach and captain. He would’ve been better if he played Ranji Trophy or India A matches rather than sitting on bench for so long. — Harshit  (@I_am_Harshit_17) October 22, 2026

भारतीय टीम की खराब गेंदबाजी

मैच की बात करें, तो इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी. कीवी टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 225 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. ग्लेन फिलिप्स ने 40 गेंदों में सबसे ज्यादा 82 रन बनाए. फिलिप्स ने अपनी पारी के दौरान 8 चौके और 3 छक्के लगाए. उनके अलावा फिन एलन ने 24 गेंद पर 45 रनों की शानदार पारी खेली. वहीं, बेवन जैकब्स ने 31 और डेरिल मिचेल ने 28 रनों का योगदान दिया. इसके दम पर न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 226 रनों का टारगेट रखा. फिलहाल भारतीय टीम 226 रनों के टारगेट को चेज कर रही है.