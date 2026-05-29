वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास: T20 क्रिकेट में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने, वॉर्नर-गेल भी छूटे पीछे!

राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अपने जादुई सफर का एक और शानदार अध्याय लिख दिया है. वह टी20 क्रिकेट के इतिहास में किसी एक टूर्नामेंट के पावरप्ले (शुरुआती 6 ओवर) में 500 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. वैभव ने यह ऐतिहासिक मुकाम शुक्रवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए क्वालिफायर-2 मुकाबले में हासिल किया. इसके साथ ही उन्होंने इस सीजन के अपने विस्फोटक प्रदर्शन को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है.

यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड एक ऐसे हाई-प्रेशर नॉकआउट मैच में बना, जहां राजस्थान रॉयल्स को अपने इस ‘वंडर किड’ से एक और धमाकेदार पारी की उम्मीद थी. मैच में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. इस मैच को जीतने वाली टीम का सामना रविवार को होने वाले फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से होना है.

एक सीजन के पावरप्ले (1-6 ओवर) में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

बल्लेबाज सीजन रन स्ट्राइक रेट वैभव सूर्यवंशी 2026 521 233.63 डेविड वॉर्नर 2016 467 150.16 ट्रैविस हेड 2024 402 208.29 साई सुदर्शन 2025 402 155.81 एडम गिलक्रिस्ट 2009 382 165.36

शुरुआती झटकों के बाद संभाली कमान

हालांकि, राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बेहद खराब रही. पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल महज 1 रन बनाकर चलते बने, जबकि दूसरे ओवर में ध्रुव जुरेल भी पवेलियन लौट गए. गुजरात के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और कागिसो रबाडा ने शुरुआती झटके देकर राजस्थान को बैकफुट पर धकेल दिया.

इन दो लगातार विकेटों ने साफ कर दिया कि राजस्थान इस सीजन में अपने टॉप-ऑर्डर पर कितनी ज्यादा निर्भर रही है। जब टीम पर दबाव अचानक बढ़ गया, तो एक बार फिर सबकी नजरें वैभव सूर्यवंशी पर टिक गईं, जिन्होंने इस सीजन में पावरप्ले के अंदर अपनी निडर बल्लेबाजी से कई बार मैच का पासा पलटा है।

पिछले मैच में भी मचाई थी तबाही

वैभव क्वालिफायर-2 में एक ऐसी पारी के दम पर उतरे थे जिसे आईपीएल प्लेऑफ के इतिहास की सबसे महान पारियों में गिना जा रहा है. उन्होंने पिछले मैच में महज 29 गेंदों पर 97 रनों की तूफानी पारी खेली थी. हालांकि, वह आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने से चूक गए थे, लेकिन अपनी उस पारी से उन्होंने रिकॉर्ड बुक को तहस-नहस कर दिया था.

उसी पारी के दौरान वैभव ने किसी एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के क्रिस गेल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया था, जो इस सीजन में उनके दबदबे की गवाही देता है.