IND A vs SL A: IPL का स्टार इंडिया A में फ्लॉप! वैभव सूर्यवंशी की पारी से निराश हुए फैंस, बनाए सिर्फ इतने रन

Vaibhav Sooryavanshi India A Debut: 15 साल के युवा सनसनी सलामी बल्लेबाज आईपीएल में तबाही मचाने के बाद श्रीलंका में ट्राई सीरीज खेलने पहुंचे हैं. 9 जून (मंगलवार) को श्रीलंका ए के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने इंडिया ए के लिए अपना डेब्यू किया. वैभव सूर्यवंशी ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन पारी को बड़ी नहीं बना पाए. वह 12 गेंदों पर सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए. वैभव सूर्यवंशी ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर अपना खाता खोला था. उन्होंने अपनी इस छोटी सी पारी में 3 चौके लगाए, लेकिन जल्दी पवेलियन लौट गए.

बता दें कि वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने आईपीएल 2026 में 237 की स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए थे. ऐसे में श्रीलंका ए के खिलाफ 50 ओवर मैच में फैंस को वैभव सूर्यवंशी से बड़ी की उम्मीद थी, लेकिन वह जल्दी आउट हो गए.

कैसे आउट हुए वैभव सूर्यवंशी?

इंडिया ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह बल्लेबाजी करने आए. वैभव सूर्यवंशी ने पारी की अच्छी शुरुआत की. उन्होंने चौके के साथ अपना खाता खोला. 11 गेंदों पर वैभव सूर्यवंशी ने 3 चौके की मदद से 14 रन बना लिए थे. इसके बाद अगली गेंद पर वैभव ने श्रीलंका के तेज गेंदबाज मोहम्मद शिराज की एक फुल-लेंथ गेंद पर मिड-ऑफ के ऊपर से सीधे बाउंड्री लगाने की कोशिश की, लेकिन बल्ला हाथ में घूम गया.

A promising start for India A comes to an end as Vaibhav Sooryavanshi departs for 14 off 12 against Sri Lanka A in the opening match of the Talent Cup Tri-Series. 📸: Sony Liv I #VaibhavSooryavanshi#INDAvsSLA pic.twitter.com/GiHDe6tL45 — Cricket 24/7 (@ravikrbgs07) June 9, 2026

इसके चलते गेंद हवा में ऊपर चली गई, जिसे श्रीलंका ए के कप्तान सहान अराचचिगे ने डाइव लगाकर लपक लिया. श्रीलंका ए के कप्तान के शानदार कैच के चलते वैभव सूर्यवंशी की पारी का अंत हो गया. इसके बाद श्रीलंका ए के खिलाड़ी जश्न मनाने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वैभव क्रीज पर टिक जाते, तो वह बड़ी पारी खेल सकते थे. वहीं, वैभव सूर्यवंशी आउट होने के बाद चेहरे पर निराशा लिए पवेलियन लौट गए.

IPL में मचाई थी तबाही

15 साल के युवा सलामी बल्लेबाज ने आईपीएल 2026 में अपने बल्ले से तबाही मचाई थी. राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी ने 16 पारियों में 237 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए थे. वह इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, जिसके लिए उन्हें ऑरेंज कैप भी मिला. सूर्यवंशी ने अपने इस दमदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय टी20 टीम में भी जगह बना ली है. वह भारतीय टीम के साथ आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर टी20 सीरीज के लिए जाएंगे.