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IND A vs AFG A: वैभव सूर्यवंशी के बल्ले को लगी नजर! करो या मरो मुकाबले में भी हुए फ्लॉप, बनाए इतने रन

IND A vs AFG A: इंडिया ए के लिए करो या मरो मुकाबले में भी वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप हो गए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने 28 गेंदों पर सिर्फ 38 रन बनाए. हैरानी की बात यह है कि इस दौरे पर सूर्यवंशी के बल्ले से एक भी फिफ्टी नहीं आई है.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 17, 2026 11:05:58 AM IST

भारत के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी.
भारत के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी.


IND A vs AFG A: 15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर अच्छी शुरुआत के बाद आउट हो गए. अफगानिस्तान ए के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी 28 गेंदों पर 38 रन बनाकर आउट हो गए. इस दौरान उनके बल्ले से 4 चौके और 2 छक्के आए. आज के मैच में वैभव सूर्यवंशी ने संभलकर पारी की शुरुआत की थी. शुरुआत में वह रन-बॉल के हिसाब से खेल रहे थे. इसके बाद उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी शुरू की, जिसके चलते वह जल्दी आउट हो गए. इंडिया ए की पारी के 7वें ओवर में फरीदून दाऊदजई की आखिरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी कैच आउट हो गए. इसी के साथ एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी बड़ी पारी खेलने से चूक गए.

4 पारियों में नहीं जड़ पाए फिफ्टी

वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन किया था. उनके बल्ले से 16 पारियों में 776 रन आए थे. ऐसे में फैंस को उम्मीद थी कि श्रीलंका में ट्राई नेशन वनडे सीरीज में वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से बड़ी पारियां आएंगी, लेकिन फैंस को निराशा मिली. वैभव सूर्यवंशी ने इस दौरे पर कुल 4 मुकाबले खेले, लेकिन उनके बल्ले से एक भी फिफ्टी नहीं आई. 4 मैचों में वैभव सूर्यवंशी का स्कोर 14, 44, 21 और 38 रहा है. कुल मिलाकर वैभव सूर्यवंशी ने 4 मैचों में 117 रन ही आए हैं. इन आंकड़ों से यह तो साफ है कि वैभव सूर्यवंशी को अच्छी शुरुआत मिल रही है, लेकिन वह अपनी पारी को बड़ी नहीं कर पा रहे हैं.

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अफगानिस्तान ए के खिलाफ करो या मरो का मुकाबला

श्रीलंका के दांबुला में इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच मैच खेला जा रहा है. यह मैच इंडिया ए के लिए करो या मरो का मुकाबला है. इस मैच में इंडिया ने अपनी प्लेइंग-11 में कुछ बदलाव किए. विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह की जगह कुमार कुशाग्र को मौका दिया गया. इसके अलावा तेज गेंदबाज अरशद खान की जगह अंशुल कंबोज को प्लेइंग-11 में शामिल किया.

अफगानिस्तान ए ने टॉस जीतकर इंडिया ए को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया. भारत की ओर से प्रियांश आर्य (Priyansh Arya) और वैभव सूर्यवंशी पारी की शुरुआत करने उतरे. दोनों खिलाड़ियों के बीच 75 रन की साझेदारी हुई. इसके बाद वैभव सूर्यवंशी 38 रन बनाकर आउट हो गए. फिलहाल प्रियांश आर्य और ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं. अगर भारत को ट्राई सीरीज के फाइनल में जगह बनानी है, तो किसी भी हाल में इस मैच में जीत हासिल करनी होगी.

Tags: Vaibhav Sooryavanshi
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