दुनिया के किस गेंदबाज से डरते हैं वैभव सूर्यवंशी? 15 साल के बल्लेबाज ने दिया ऐसा जवाब, हो गया वायरल

Vaibhav Sooryavanshi Interview: भारत के 15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. वैभव सूर्यवंशी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए दुनिया के दिग्गज गेंदबाजों की खूब पिटाई की थी. उन्होंने आईपीएल 2026 में 230 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 16 मैचों में 776 रन बनाए थे. उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें दुनिया के किसी भी बल्लेबाज से डर नहीं लगता है.

अब वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने खुद इस पर बात की है. दरअसल, राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी के इंटरव्यू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इसमें वैभव सूर्यवंशी ने बताया कि उन्हें किस गेंदबाज के सामने बल्लेबाजी करने से डर लगते हैं?

किस गेंदबाज से डरते हैं सूर्यवंशी?

राजस्थान रॉयल्स ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें वैभव सूर्यवंशी से सवाल किया गया कि वह कौन-सा गेंदबाज है जिसके खिलाफ आप बल्लेबाजी नहीं करना चाहेंगे. इस पर 15 साल के बल्लेबाज ने कहा, ‘कोई नहीं है अभी.’ इसके बाद सूर्यवंशी से आगे पूछा गया कि कोई आईपीएल से ही बता दो?

इस पर वैभव ने आगे कहा, ‘आईपीएल में कोई नहीं निकला अभी तक वैसा.’ फिर प्रेजेंटर ने हंसते हुए कहा, ‘इज्जत रखने के लिए जोफ्रा आर्चर का नाम ले लो. वह राजस्थान रॉयल्स में ही हैं.’ हालांकि फिर भी वैभव ने अपना जवाब नहीं बदला. इस दौरान वहां पर सूर्यवंशी के साथ मौजूद स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा कहते हैं, ‘अभी उसके लिए मार्केट में कोई आया नहीं है.’

From Vaibhav being starstruck the first time he met Ravindra Jadeja to the two becoming best friends in Pink. Only the IPL could write this story 💗😂 pic.twitter.com/7CA4Ze96sG — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) July 29, 2026







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जडेजा ने किसका लिया नाम?

वैभव सूर्यवंशी से पहले यही सवाल रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) से पूछा गया था कि वो किस गेंदबाज के सामने बल्लेबाजी करने से डरते हैं. इस पर रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का नाम लिया. उन्होंने कहा, ‘अच्छा है कि वह हमारी टीम में हैं.’ उन्होंने आगे कहा कि ‘इंटरनेशनल में भी जोफ्रा आर्चर ही है. वह इंग्लैंड से खेलता है.’

वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों में सूर्यवंशी का बल्ला खामोश रहा था. इसके बाद वह जिम्बाब्वे दौरे पर गए, जहां पर उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया. वैभव सूर्यवंशी ने इस दौरे पर टी20 इंटरनेशनल मैचों में 2 अर्धशतक लगाए. उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड भी दिया गया.