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वैभव सूर्यवंशी या संजू सैमसन? किसे मिले ओपनिंग करने का मौका, पूर्व क्रिकेटर ने बताया

भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज से पहले वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन को लेकर चयन की चर्चा तेज है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर सरनदीप सिंह ने वैभव को अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग कराने का समर्थन किया है. उनका कहना है कि तीनों बल्लेबाज स्वाभाविक ओपनर हैं, इसलिए एक ही प्लेइंग इलेवन में सभी को जगह देना मुश्किल होगा.

By: Satyam Sengar | Published: September 12, 2026 7:54:09 PM IST

संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी में से किसे मिलेगा मौका?
संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी में से किसे मिलेगा मौका?


अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज शुरू होने से पहले भारतीय टीम के सामने प्लेइंग इलेवन को लेकर बड़ा सवाल है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर सरनदीप सिंह का मानना है कि अगर भारत वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा को पारी की शुरुआत कराना चाहता है, तो संजू सैमसन को बाहर बैठना पड़ सकता है. उनके मुताबिक तीनों बल्लेबाज मुख्य रूप से ओपनिंग करना पसंद करते हैं, इसलिए एक ही टीम में तीनों को शामिल करना आसान नहीं होगा. उन्होंने हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वैभव को अभिषेक के साथ ओपनिंग कराने का समर्थन किया है.

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला रविवार, 13 सितंबर को खेला जाएगा. टीम मैनेजमेंट के सामने वैभव की आक्रामक बल्लेबाजी और संजू के अनुभव में से सही ऑप्शन चुनने की चुनौती है. इंग्लैंड दौरे पर भी वैभव को संजू से पहले मौका मिला था, लेकिन सीरीज के आखिरी मुकाबले में अनुभवी बल्लेबाज की वापसी के बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था. अब अफगानिस्तान के खिलाफ एक बार फिर दोनों के बीच चयन की चर्चा तेज है.

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नंबर-3 पर संजू को खिलाना आसान नहीं
सरनदीप सिंह ने कहा कि तीनों को बल्लेबाजी क्रम में जगह देना मुश्किल है, क्योंकि सभी स्वाभाविक ओपनर हैं. उन्होंने यह भी कहा कि संजू सैमसन को नंबर-3 पर भेजना सही ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि भारत के लिए उन्होंने इस स्थान पर ज्यादा बल्लेबाजी नहीं की है. संजू ने भारत के लिए ओपनिंग करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया है और टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम का भी हिस्सा रहे हैं. वह आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी पारी की शुरुआत करते हैं.

हालिया फॉर्म से वैभव ने मजबूत किया दावा
सरनदीप के अनुसार आईपीएल, जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज और दलीप ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन ने उन्हें ओपनिंग की दौड़ में सबसे आगे कर दिया है. उन्होंने कहा कि मौजूदा फॉर्म को देखते हुए वैभव, अभिषेक के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए मजबूत दावेदार हैं. हालांकि, शुक्रवार के नेट्स में संजू सैमसन वैभव से ज्यादा सहज नजर आए. इस दौरान जसप्रीत बुमराह ने भी वैभव को तेज गेंदबाजी और पिच से मिलने वाली मूवमेंट का सामना करने के तरीके बताए. अब अंतिम फैसला कप्तान और टीम मैनेजमेंट को करना है.

Tags: india vs afghanistan
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