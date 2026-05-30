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Video: वैभव शतक से चूके तो गुस्से से लाल हो गए कप्तान रियान पराग, 15 साल के क्रिकेटर को जमकर लगाई डांट

Vaibhav Sooryavanshi Video: आईपीएल 2026 में कल खेले गए मैच में वैभव सूर्यवंशी 96 रनों पर आउट हो गए. जिसके बाद राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग उनको डांटते हुए नजर आए.

By: Sohail Rahman | Published: May 30, 2026 10:37:29 AM IST

रियान पराग ने वैभव सूर्यवंशी को लगाई डांट
रियान पराग ने वैभव सूर्यवंशी को लगाई डांट


Vaibhav Sooryavanshi Video: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में क्वालिफायर-2 खेला गया. जिसमें गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल में जगह बनाई. GT ने इस मैच को 7 विकेट से अपने नाम किया. गुजरात टाइटंस की तरफ से शुभमन गिल और साईं सुदर्शन ने शानदार शुरुआत की. एक तरफ जहां शुभमन गिल ने 104 रनों की शानदार पारी खेली. तो वहीं दूसरी तरफ साईं सुदर्शन ने भी शानदार पारी खेली. लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक बार फिर स्टम्प आउट हो गए. इससे पहले क्वालिफायर 1 में भी विकेट पर बल्ला लगने पर सुदर्शन आउट हुए थे.

इन सबके बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वैभव सूर्यवंशी के 96 रनों पर आउट होने के बाद राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग उन्हें डांटते हुए नजर आए.

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वैभव का वीडियो वायरल

मैच में 96 रनों पर आउट होने और महज 4 रनों से शतक से चूकने की वजह से रियान पराग उसे डांटते हुए नजर आए. इस पूरे मामले के सामने आने के बाद लोगों में चर्चा का विषय बन गया. वायरल हो रहे इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जब वैभव अपना शतक पूरा करने से सिर्फ 4 रन पीछे रह गए और निराश होकर डगआउट में बैठ गए तो कप्तान रियान पराग उनके पास गए और उनसे बातचीत करते हुए दिखाई दिए. जिस तरह से रियान पराग वैभव से बात कर रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कप्तान उन पर गुस्सा कर रहे हों.



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रियान पराग के बर्ताव से फैन्स नाखुश

हालांकि स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि रियान पराग 15 साल के वैभव सूर्यवंशी से सचमुच नाराज थे या नहीं, लेकिन उनसे बात करते समय पराग की आक्रामक बॉडी लेंग्वेज और हाव-भाव देखकर सोशल मीडिया पर फैन्स हैरान रह गए. उन्होंने इस पर कई तरह के मैसेज शेयर किए और अपनी राय जाहिर की. कई लोग रियान पराग के इस बर्ताव से नाखुश थे.

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मैच के बाद रियान ने वैभव की तारीफ

जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर ये वाला वीडियो वायरल हो रहा है. वहीं दूसरी तरफ मैच के बाद रियान पराग ने वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की और कहा कि वैभव एक दिन जरूर भारत के लिए खेलेंगे. मैच के बाद बात करते हुए रियान पराग ने कहा कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि वैभव ने कितना शानदार खेला. वह बहुत तेज़ी से रन बना रहा था, फिर भी उसने मैच की स्थिति के हिसाब से ही खेला. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि वैभव ने जबरदस्त पारी खेली, मुझे तो यह समझ ही नहीं आता कि वह बार-बार कैसे कर लेता है.

Tags: home-hero-pos-5riyan paragVaibhav Sooryavanshi
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