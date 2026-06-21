बल्ले से लिया धक्का-मुक्की का बदला! वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल में की ऐसी पिटाई, भूल नहीं पाएंगे श्रीलंकाई खिलाड़ी!

Vaibhav Sooryavanshi Revenge: 15 जून को जब इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई नेशन सीरीज का मैच खेला गया था, तो उसमें काफी विवाद हुआ था. उस मुकाबले में इंडिया ए को सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा था. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने उस मैच में 14 गेंदों पर 21 रनों की पारी खेली थी. इसके बाद जब सुपर ओवर में वैभव सूर्यवंशी बड़ा कारनामा नहीं कर पाए थे. इस सुपर ओवर के बाद मैदान पर वैभव सूर्यवंशी का श्रीलंका ए के खिलाड़ियों से विवाद हो गया था.

दरअसल, सुपर ओवर में जीतने के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने आक्रामक तरीके से जश्न मनाना शुरू कर दिया. इसी दौरान किसी श्रीलंकाई खिलाड़ी ने वैभव सूर्यवंशी को ऐसी बात कह दी, जो उन्हें चुभ गई. इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने भी पलटकर जवाब दिया, जिसके बाद उनकी श्रीलंकाई खिलाड़ियों से तीखी बहस हो गई.

मैदान पर हुई धक्का-मुक्की

वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) की श्रीलंकाई खिलाड़ियों से बहस के बाद मैदान पर उनकी धक्का-मुक्की भी हो गई. इसका वीडियो भी सामने आया था. वीडियो में साफ दिखाई दिया कि वैभव सूर्यवंशी और श्रीलंका के एक खिलाड़ी से धक्का-मुक्की करते नजर आए. यह देखकर मैदान पर मौजूद अन्य श्रीलंकाई खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ ने बीच-बचाव किया. इसके बाद जब वह मैदान से वापस जा रहे थे, तो फिर श्रीलंका के किसी खिलाड़ी ने उनको स्लेज किया. इस विवाद को लेकर वैभव सूर्यवंशी को खूब ट्रोल किया गया. कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने वैभव सूर्यवंशी के इस व्यवहार की आलोचना की. उस समय कहा गया था कि वैभव सूर्यवंशी को जुबान से नहीं, बल्कि अपने बल्ले से जवाब देना चाहिए. अब वैभव सूर्यवंशी ने वही किया है.

Fight Between Vaibhav Sooryavanshi and Sri Lankan Players 😭🔥 Vaibhav Suryavanshi looked calm and mature throughout most of the drama, but in the end, he looked furious. 😭 – India A lost to Afghanistan A

– India A lost to Sri Lanka A pic.twitter.com/Fc5zLXYL91 — Jara (@JARA_Memer) June 15, 2026

वैभव सूर्यवंशी ने ऐसे लिया बदला

जब इंडिया ए की टीम श्रीलंका ए के खिलाफ मैदान में उतरी, तो हर किसी को पता था कि वैभव सूर्यवंशी पिछले मैच के विवाद को भूले नहीं होंगे. वैभव सूर्यवंशी ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर अपनी मंशा साफ कर दी कि वह इस मुकाबले में बड़ी पारी खेलने के लिए आए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल के बड़े मुकाबले में बुरी तरह से श्रीलंकाई खिलाड़ियों की पिटाई शुरू कर दी. उन्होंने सिर्फ 11 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया.

सूर्यवंशी लिस्ट-ए क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी अपना तूफानी शतक पूरा करने से सिर्फ 6 रन से चूक गए. उन्होंने 29 गेंदों पर 94 रनों की आतिशी पारी खेली. इस तरह वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंकाई खिलाड़ियों को बताया कि कि वक्त आने पर वह अपने बल्ले से भी जवाब दे सकते हैं.