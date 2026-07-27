Home > क्रिकेट > ‘तू बिंदास खेल…’, VVS लक्ष्मण की वो सलाह, जिससे बदला वैभव सूर्यवंशी का खेल, बेबी बॉस ने किया खुलासा

‘तू बिंदास खेल…’, VVS लक्ष्मण की वो सलाह, जिससे बदला वैभव सूर्यवंशी का खेल, बेबी बॉस ने किया खुलासा

Vaibhav Sooryavanshi Video: जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज चुने जाने के बाद वैभव सूर्यवंशी का एक छोटा सा इंटरव्यू सामने आया है. इस वीडियो में उन्होंने खुलासा किया कि किस तरह हेड कोच वीवीएस लक्ष्मण और ईशान किशन ने उन्हें सपोर्ट किया.

By: Ankush Upadhayay | Published: July 27, 2026 4:49:53 PM IST

जिम्बाब्वे सीरीज के बाद क्या बोले वैभव सूर्यवंशी?
जिम्बाब्वे सीरीज के बाद क्या बोले वैभव सूर्यवंशी?


Vaibhav Sooryavanshi Video: श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 3-0 से हराया. इस सीरीज में भारतीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ का अवॉर्ड दिया गया. POTS का अवॉर्ड जीतने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने बताया कि यह उनके लिए किसी सपने के पूरे होने जैसा है. इसके लिए उन्होंने टीम मैनेजमेंट और अपने साथी खिलाड़ियों का शुक्रिया किया.

वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले मैच में 19 गेंदों में तूफानी अर्धशतक लगाया था. इसके बाद दूसरे मैच में 20 रन और तीसरे मुकाबले में 49 गेंदों में 81 रन बनाए. इसके दम पर भारत ने जिम्बाब्वे को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया.

You Might Be Interested In

VVS लक्ष्मण ने दी थी छूट!

BCCI ने सोशल मीडिया पर वैभव सूर्यवंशी का एक वीडियो शेयर किया है. इसमें वैभव सूर्यवंशी कहते हैं, ‘प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज होना, भारत के लिए खेलकर यह किसी सपने के सच होने जैसा है. मेरा सपना पूरा हुआ. मैं काफी खुश हूं. मैं थैंक्यू भी कहूंगा, जिन्होंने मेरी जर्नी में मुझे पूरा सपोर्ट किया.’

सूर्यवंशी ने आगे कहा, ‘मैं शुक्रगुजार हूं कि सीनियर मुझे इस तरह से सपोर्ट करते हैं. कोचिंग स्टाफ भी, जिस तरह से हमारे हेड कोच वीवीएस सर ने मुझे सपोर्ट किया है. मैं उनका शुक्रगुजार हूं. हेड कोच वीवीएस सर (VVS Laxman) ने मुझसे मैच से पहले बात किया. मुझे बहुत कुछ बात की कि मैं क्या फील कर रहा हूं, मुझे क्या लग रहा है. मैं किस माइंड सेट में हूं, और उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया था कि तू बस खेल बिंदास, कुछ सोचना नहीं है.’

ईशान किशन ने भी किया सपोर्ट

वीडियो में वैभव सूर्यवंशी ने आगे कहा, ‘सीनियर जो मेरे आस-पास रहते हैं मैं कभी ऐसा फील नहीं करता हूं कि अकेला सा हूं, या फिर सीनियर टीम में आया हूं. सब वैसे ही लगता है जैसे मैं सारे मैच हर जगह पर खेलता रहा हूं. ईशान भैया…वो भी हमारे बिहार से हैं, तो वाइब  मैच कर जाता है.’ बता दें कि ईशान किशन बड़े भाई की तरह वैभव सूर्यवंशी को हमेशा सपोर्ट करते हैं.

वैभव सूर्यवंशी का शानदार प्रदर्शन

15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने पहले मैच में सिर्फ 19 गेंद पर शानदार अर्धशतक लगाया. इसके बाद दूसरे टी20 मैच में 20 रन बनाए. फिर तीसरे टी20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 49 गेंद पर 81 रनों की बेहतरीन पारी खेली. कुल मिलाकर सूर्यवंशी ने इस सीरीज में 3 पारियों में 196 के स्ट्राइक रेट से 151 रन बनाए.

Tags: ishan kishanVaibhav Sooryavanshivvs laxman
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कृति सेनन की 6 हिट फिल्में

July 27, 2026

टीवी एक्ट्रेस नारायणी शास्त्री ने किया चौंकाने वाला दावा

July 27, 2026

नोरा फतेही के को-स्टार ने जड़े थप्पड़, खींचे बाल

July 27, 2026

बड़े पर्दे से सीधे चुनावी मैदान में उतरीं ये 10...

July 27, 2026

तेजी से वजन घटाने में असरदार हैं ये 5 चीजें!

July 26, 2026

कब आएगी पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त?

July 26, 2026
‘तू बिंदास खेल…’, VVS लक्ष्मण की वो सलाह, जिससे बदला वैभव सूर्यवंशी का खेल, बेबी बॉस ने किया खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘तू बिंदास खेल…’, VVS लक्ष्मण की वो सलाह, जिससे बदला वैभव सूर्यवंशी का खेल, बेबी बॉस ने किया खुलासा
‘तू बिंदास खेल…’, VVS लक्ष्मण की वो सलाह, जिससे बदला वैभव सूर्यवंशी का खेल, बेबी बॉस ने किया खुलासा
‘तू बिंदास खेल…’, VVS लक्ष्मण की वो सलाह, जिससे बदला वैभव सूर्यवंशी का खेल, बेबी बॉस ने किया खुलासा
‘तू बिंदास खेल…’, VVS लक्ष्मण की वो सलाह, जिससे बदला वैभव सूर्यवंशी का खेल, बेबी बॉस ने किया खुलासा