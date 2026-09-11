DRS क्रेडिट पर छिड़ी बहस, ईशान बोले- सारा तो वैभव ले गया, सूर्यवंशी का करारा जवाब

ईस्ट जोन ने ईशान किशन की कप्तानी में दलीप ट्रॉफी 2026-27 का खिताब अपने नाम किया. फाइनल में ईशान ने दोनों पारियों में 350 से ज्यादा रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया और प्लेयर ऑफ द मैच बने. हालांकि, इस पूरे टूर्नामेंट में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी भी लगातार चर्चा में रहे. बल्ले से प्रदर्शन के अलावा उनकी कप्तानी और मैदान पर लिए गए फैसलों ने भी सभी का ध्यान खींचा.

वैभव ईस्ट जोन के उपकप्तान थे. सेमीफाइनल में जब ईशान किशन चोट के कारण कुछ समय के लिए मैदान से बाहर गए, तब वैभव ने टीम की जिम्मेदारी संभाली. इसी दौरान उन्होंने डीआरएस लेने में अपनी समझ और कॉन्फिडेंस दिखाया. फाइनल में ईशान के वापस कप्तानी संभालने के बाद भी रिव्यू लेने के फैसलों में वैभव की राय अहम रही. एक वायरल वीडियो में वह ईशान को रिव्यू लेने के लिए मनाते नजर आए थे और फैसला सही साबित हुआ.

ईशान ने डीआरएस के क्रेडिट पर वैभव को छेड़ा

बीसीसीआई की ओर से शेयर किए गए एक वीडियो में ईशान किशन ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वैभव ने सभी डीआरएस का क्रेडिट अपने नाम कर लिया. ईशान ने बताया कि कई बार वह खुद रिव्यू लेने वाले थे, लेकिन उससे पहले वैभव उनके पास आकर पूरे आत्मविश्वास से रिव्यू लेने की बात कह देते थे. इसके बाद इंटरनेट पर सारा क्रेडिट वैभव को मिलने लगता था. ईशान ने यह भी कहा कि वैभव ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह निभाई.

वैभव ने कप्तान को ही याद दिला दिया पुराना किस्सा

ईशान की बात सुनकर वैभव भी चुप नहीं रहे. उन्होंने तुरंत सेमीफाइनल की याद दिलाते हुए कहा, “और जब आप मैदान से बाहर जा रहे थे, तब कौन रिव्यू ले रहा था? यह भी तो बता दीजिए.” वैभव के इस जवाब पर ईशान ने उनकी बात मान ली और कहा कि उस समय सच में वैभव ही रिव्यू ले रहे थे. ईशान ने आगे उन्हें भविष्य का कप्तान भी बताया. उन्होंने वैभव के नेतृत्व कौशल और टीम के हर खिलाड़ी का ध्यान रखने की आदत की भी तारीफ की. कप्तान ने कहा कि वैभव अभी से काफी प्रभावशाली हैं और आने वाले समय में वह और भी खतरनाक खिलाड़ी बन सकते हैं.