IND A vs AFG A Video: 2 बार मिला जीवनदान, फिर भी वैभव सूर्यवंशी ने कर दी वही पुरानी गलती; ‘करो या मरो’ मैच में हुए फेल

Vaibhav Sooryavanshi Video: अफ़गानिस्तान A के खिलाफ़ ‘करो या मरो’ वाले मैच में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर बल्ले से नाकाम रहे. इंडिया A, दांबुला के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में हो रही ट्राई-सीरीज के पांचवें मैच में अफ़गानिस्तान का सामना कर रही है. अफ़गानिस्तान A ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला किया. बल्लेबाज़ी करने उतरी इंडिया A की प्लेइंग XI में तीन बदलाव किए गए थे. प्रियांश आर्य और वैभव सूर्यवंशी ने पारी की शुरुआत की और टीम को धमाकेदार शुरुआत दिलाई. दूसरे ओवर में, अफ़गानिस्तान A लगभग वैभव सूर्यवंशी का अहम विकेट ले ही चुकी थी, लेकिन वह बाल-बाल बच गए.

यह इंडिया A का आखिरी लीग-स्टेज मैच है; इसमें न सिर्फ़ दो पॉइंट दांव पर हैं, बल्कि फ़ाइनल में पहुंचने की उनकी उम्मीदें भी जुड़ी हैं. मैच के दौरान सबकी नजरें वैभव पर थीं. हमेशा की तरह, उन्होंने धमाकेदार शुरुआत की लेकिन एक जानी-पहचानी गलती उन पर भारी पड़ी और वह 38 रन बनाकर आउट हो गए. हालांकि उन्हें दो बार जीवनदान मिला, लेकिन 15 साल का यह खिलाड़ी बड़ी पारी खेलने से चूक गया.

वैभव को ऐसे मिला था जीवनदान

हुआ यह कि दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर शम्स उर रहमान ने वैभव को शून्य पर आउट कर दिया था. वैभव ने ऑफ़-स्टंप के बाहर की गेंद को पॉइंट की तरफ़ कट किया ऐसा लग रहा था कि गेंद बाउंड्री के लिए जा रही है लेकिन फरीदून दाऊदज़ई ने शानदार डाइव लगाकर कैच पकड़ लिया.

वैभव पवेलियन की ओर लौटने लगे थे, लेकिन अंपायर ने रीप्ले देखा और उन्हें ‘नॉट आउट’ करार दिया. रीप्ले से पता चला कि कैच लेते समय फरीदून के हाथ का कुछ हिस्सा ज़मीन को छू रहा था. नतीजतन, वैभव बच गए. अगर उनका हाथ ज़मीन को नहीं छूता, तो उन्हें बिना खाता खोले ही पवेलियन लौटना पड़ता. उस समय इंडिया A का स्कोर 8/0 था.

Today, Vaibhav Sooryavanshi once got a good start vs Afghanistan ‘A’ and scored 38 runs in just 28 balls with 4 fours and 2 sixes 👏 Once again Vaibhav Suryavanshi throws his wicket, but he will learn quickly and will smash every bowler in coming days 💥pic.twitter.com/P0spS97aMZ — Ajay Jadeja (@AjayJadeja171) June 17, 2026

उन्हें दूसरा जीवनदान कब मिला?

वैभव को ठीक अगले ओवर पारी के तीसरे ओवर में दूसरा जीवनदान मिला, जब अफ़गानिस्तान के एक फ़ील्डर ने आसान सा कैच छोड़ दिया. उन्होंने फरीदून दाऊदज़ई की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं थी; गेंद स्क्वायर लेग की तरफ़ गई, जहाँ फ़ील्डर कैच नहीं पकड़ सका. यह अफ़गानिस्तान के लिए एक महंगी गलती साबित हुई, क्योंकि सूर्यवंशी को दूसरा जीवनदान मिल गया. उस समय, वह 11 गेंदों पर 8 रन बनाकर खेल रहे थे.

वैभव फिर नाकाम रहे

दो बार जीवनदान मिलने के बावजूद, वैभव सूर्यवंशी एक बड़ी पारी खेलने का मौका चूक गए. अच्छी लय में आने के बाद, उन्होंने फिर से एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की एक ऐसी गलती जो महंगी साबित हुई. आखिरकार, फरीदून दाऊदज़ई की गेंद पर खालिद तनीवाल ने उन्हें कैच आउट कर दिया; उन्होंने 28 गेंदों पर 38 रन बनाए थे. इस तरह, इंडिया A के लिए अपने चौथे मैच में भी वैभव बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहे.

गौर करने वाली बात है कि ट्राई-नेशन A सीरीज़ में खेले गए चार मैचों में वैभव अभी तक कोई अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं; उनका सर्वोच्च स्कोर 44 रन है. कुल मिलाकर, उन्होंने इन चार मैचों में 19 चौके और 3 छक्के लगाते हुए 117 रन बनाए हैं.