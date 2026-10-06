VVS लक्ष्मण ने दिया मौका, मगर गंभीर के आते ही बेंच पर बैठेंगे वैभव सूर्यवंशी, क्यों प्लेइंग 11 में नहीं मिलेगी जगह?

Vaibhav Sooryavanshi India Playing XI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 6 अक्टूबर से 5 मैचों की टी20 सीरीज शुरू हो रही है. इस सीरीज का पहला मैच मंगलवार को लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला शाम को 7 बजे से शुरू होगा. इस मुकाबले से पहले भारत की प्लेइंग-11 को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में मौका दिया जाएगा? वैभव सूर्यवंशी को जापान में खेले गए एशियन गेम्स में मौका दिया गया था. उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल दोनों मुकाबले खेले थे.

दिलचस्प बात यह है कि वैभव के साथ संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा भी प्लेइंग-11 का हिस्सा थे. दरअसल, एशियन गेम्स के दौरान वीवीएस लक्ष्मण टीम इंडिया के हेड कोच थे. उन्होंने पिच की परिस्थितियों को देखते हुए वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में शामिल किया था. हालांकि अब वेस्टइंडीज सीरीज में गौतम गंभीर भारतीय टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी निभाएंगे.

वैभव को बेंच पर बैठाएंगे गौतम गंभीर?

वेस्टइंडीज के खिलाफ मैदान की परिस्थितियां और टीम का कॉम्बिनेशन अलग हैं. ऐसे में हेड कोच गौतम गंभीर इस सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को बेंच पर बैठा सकते हैं. इससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैच की टी20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को एक भी मुकाबले में मौका नहीं दिया गया था. दरअसल, गौतम गंभीर का कहना है कि वैभव सूर्यवंशी बेहद टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना होगा. गंभीर ने पहले ही साफ कर दिया है कि जिस कॉम्बिनेशन ने भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताया है और पिछले 2-3 सालों से लगातार शानदार प्रदर्शन किया है. उसी कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे. ऐसे में वैभव को अभी अपनी बारी के लिए इंतजार करना होगा.

‘सोशल मीडिया के दबाव में फैसला नहीं’

गौतम गंभीर का साफ कहना है कि सोशल मीडिया या बाहर के शोर के दबाव में प्लेइंग-11 तय नहीं की जाएगी. जिन खिलाड़ियों ने पिछले 2-3 सालों में शानदार प्रदर्शन किया है. उन्हें सिर्फ 3-4 खराब मैचों के बाद बाहर नहीं किया जा सकता है. बता दें कि वैभव सूर्यवंशी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. फैंस उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए बेताब रहते हैं. ऐसे में अक्सर सोशल मीडिया पर उन्हें प्लेइंग-11 में शामिल किए जाने की मांग की जाती है.

पहले टी20 में कैसी होगी भारत की प्लेइंग-11?

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 मैच में भारतीय टीम अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की ओपनिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पर उतर सकती है. इसके अलावा ईशान किशन तीसरे नंबर पर खेलेंगे, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर चौथे नंबर पर खेलते दिखाई देंगे. इसके बाद उप-कप्तान तिलक वर्मा 5वें नंबर और शिवम दुबे छठे नंबर पर आ सकते हैं. इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी को भी शामिल किया जा सकता है. वहीं, गेंदबाजी की बात करें, तो अर्शदीप सिंह के साथ प्रिंस यादव या मयंक यादव को मौका दिया जा सकता है, जबकि अक्षर पटेल और कुलदीप यादव स्पिन डिपार्टमेंट संभालेंगे.

भारत की संभावित प्लेइंग-11

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव/मयंक यादव.