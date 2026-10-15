उसे बर्बाद कर दिया… वैभव सूर्यवंशी को मौका न मिलने पर भड़के पूर्व कप्तान, गंभीर की मैनेजमेंट को लताड़ा

Vaibhav Sooryavanshi: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज में 4 मुकाबले खेले जा चुके हैं. हालांकि अभी तक 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को इस सीरीज में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है. उन्हें लगातार टीम इंडिया की प्लेइंग-11 से बाहर रखा जा रहा है. अब इसी को लेकर पूर्व भारतीय कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने अपनी नाराजगी जाहिर की है. उनका कहना है कि टीम मैनेजमेंट को ओपनिंग जोड़ी में ज्यादा बदलाव करने की बजाय युवा खिलाड़ियों को ज्यादा मौके दिए जाने चाहिए. वेस्टइंडीज के खिलाफ इस टी20 सीरीज में सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बल्ले से ज्यादा कमाल नहीं कर सके हैं.

ऐसे में पूर्व कप्तान और सिलेक्टर ने अभिषेक शर्मा को आराम देकर संजू और वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग कराने का सुझाव दिया. यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए श्रीकांत ने कहा कि टीम मैनेजमेंट ने न सिर्फ संजू सैमसन का आत्मविश्वास तोड़ा है, बल्कि पूरी तरह से वैभव सूर्यवंशी का कॉन्फिडेंस भी तोड़ दिया है. उनका कहना है कि वैभव को इस सीरीज में कम से कम 3 मैच दिए जाने चाहिए थे.

‘वैभव सूर्यवंशी को किया बर्बाद’

यूट्यूब वीडियो में बात करते हुए श्रीकांत ने भारतीय टीम की मौजूदा मैनेजमेंट को जमकर लताड़ा. उन्होंने कहा कि इंडिया ने सूर्यवंशी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है. उसे वेस्टइंडीज जैसी आम टीम के खिलाफ 3 मैच दिए जा सकते थे. अब जब उन्होंने अभिषेक को इतने लंबे समय तक देखा है, तो उसे आराम दिया जा सकता है, और सूर्यवंशी और सैमसन अगले मैच में ओपनिंग कर सकते हैं. श्रीकांत ने आगे बात करते हुए संजू सैमसन की कंसिस्टेंसी पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि संजू सैमसन का फॉर्म भी हमेशा ऊपर-नीचे होता रहा है. उनकी कंसिस्टेंसी हमेशा शक के घेरे में रही है. वह अचानक विश्व कप जैस कमाल करेंगे, लेकिन फिर अचानक बहुत फेल हो जाएंगे.

संजू की फिफ्टी के बाद हारा भारत

भारत-वेस्टइंडीज के बीच 14 अक्टूबर को हैदराबाद में चौथा टी20 मैच खेला गया. इस मैच में भारतीय टीम को 24 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इसी के साथ यह सीरीज 2-2 से बराबर हो गई है. इस मुकाबले में संजू सैमसन ने 23 गेंदों पर 56 रनों की तूफानी पारी खेली. उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया. हालांकि वह टीम इंडिया को मैच नहीं जिता पाए. इस मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम 223 रन पर सिमट गई. वेस्टइंडीज की ओर से शे होप ने शानदार शतक लगाया. इसके अलावा विंडीज के तेज गेंदबाज कीमो पॉल ने 5 विकेट हॉल लिया. इसके दम पर वेस्टइंडीज ने आसानी से जीत दर्ज की.