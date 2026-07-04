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Vaibhav Suryavanshi Networth: 15 साल की उम्र में करोड़ों के मालिक हैं वैभव सूर्यवंशी, जानें कितना भरना पड़ता है टैक्स?

Vaibhav Suryavanshi Networth: 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की नेटवर्थ करीब 7 करोड़ रुपये है. उनकी कमाई का मुख्य स्रोत क्रिकेट, IPL और ब्रांड डील्स हैं. हाल ही में उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी से चर्चाएं तेज हो गई हैं.

By: Preeti Rajput | Last Updated: July 4, 2026 11:22:47 AM IST

वैभव सूर्यवंशी नेटवर्थ
वैभव सूर्यवंशी नेटवर्थ


Vaibhav Suryavanshi Networth: सिर्फ 15 साल की उम्र में बिहार के वैभव सूर्यवंशी लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं. मैनचेस्टर में भारत और इंग्लैंड के दूसरे टी20 मुकाबले से पहले हर किसी की नजर इस युवा स्टार पर है. क्रिकेट फैंस बेसब्री से उनका सीनियर टीम इंडिया में डेब्यू देखने का इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच वैभव ने शुक्रवार रात इंस्टाग्राम पर एक ऐसी स्टोरी शेयर की, जिसने उनके भविष्य को लेकर नई चर्चाओं को हवा दे दी है. अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस पोस्ट के पीछे क्या बडा संकेत छिपा है. इस बीच आइए जानते हैं कि वैभव कितने करोड के मालिक हैं?

वैभव सूर्यवंशी की कुल नेटवर्थ (Vaibhav Suryavanshi Networth)

वैभव सूर्यवंशी के पास सिर्फ 15 साल की उम्र में लगभग ₹7 करोड की नेट वर्थ है. उनकी ज्यादातर कमाई क्रिकेट से आती है, जिसमें IPL की कमाई, लीग कॉन्ट्रैक्ट और ब्रांड एंडोर्समेंट डील शामिल हैं. 

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वैभव के पास 2 शानदार कार 

अपने छोटे क्रिकेट करियर में वैभव सूर्यवंशी को कई अवॉर्ड और गिफ्ट मिले हैं. उनके पास दो कारें हैं—टाटा कर्व ईवी, जो उन्हें IPL 2025 में शानदार प्रदर्शन के लिए मिली, और एक मर्सिडीज-बेंज, जो उन्हें रंजीत बारठाकुर ने गिफ्ट की थी.

नाबालिगों पर नहीं लगता कोई टैक्स 

भारतीय इनकम टैक्स कानूनों के तहत नाबालिगों का टैक्स ट्रीटमेंट बडों से अलग होता है. ज्यादातर मामलों में, नाबालिग की इनकम पर अलग से टैक्स नहीं लगता है और इसके बजाय इसे उस माता-पिता की इनकम के साथ जोड दिया जाता है जिनकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा है. 

नाबालिगों के लिए इनकम टैक्स कैसे काम करता है?

18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को नाबालिग माना जाता है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 64(1A) के अनुसार, नाबालिग को होने वाली या दी जाने वाली कोई भी इनकम आम तौर पर उस माता-पिता की इनकम के साथ जोड दी जाती है जिनकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा है

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वैभव सूर्यवंशी कब करेंगे डेब्यू?

वैभव के डेब्यू को लेकर भारत ने अभी तक कोई संकेत नहीं दिया है कि सूर्यवंशी डेब्यू करेंगे, लेकिन उनके इंस्टाग्राम पोस्ट ने उम्मीद और बढा दी है. आखिरी फैसला तब साफ होगा जब ब्रिस्टल में दूसरे T20I से पहले प्लेइंग XI की घोषणा की जाएगी.

Tags: home-hero-pos-4IND vs ENGvaibhav suryanshi debutvaibhav suryavanshi
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