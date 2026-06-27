नेशनल एंथम में अकेले दिखे वैभव सूर्यवंशी… इंटरनेट पर वायरल हुई तस्वीर, वजह जान छूट जाएंगी हंसी!

Vaibhav Sooryavanshi Viral Image: 15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. भारत बनाम आयरलैंड के पहले टी20 मैच के सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका नहीं मिला, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा फूट पड़ा. इस बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसे देखकर फैंस अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. दरअसल, वैभव सूर्यवंशी की एक तस्वीर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है, जो भारत बनाम आयरलैंड टी20 मैच शुरू होने से थोड़ी देर पहले की है. नेशनल एंथम के जब सभी खिलाड़ी मैदान पर होते हैं, तो हर किसी के सामने एक बच्चा खड़ा था.

वहीं, वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) सबसे अलग दिखाई दिए, क्योंकि उनके सामने कोई भी बच्चा यानी किड मैस्कॉट नहीं दिखाई दिया. इस तस्वीर को देखने के बाद फैंस का कहना है कि वैभव सूर्यवंशी अभी खुद एक बच्चे हैं. इसकी वजह से उनके सामने किसी बच्चे को खड़ा नहीं किया गया.

फैंस के वायरल रिएक्शन

इस वायरल तस्वीर पर फैंस को अलग-अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘आज सबसे मुश्किल काम क्या है? वैभव सूर्यवंशी से कम उम्र का बच्चा ढूंढना’. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, ‘भाई, उन्होंने सच में वैभव के सामने किसी बच्चे को खड़ा नहीं किया क्योंकि वह खुद भी एक बच्चा ही है.’ वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘भले ही वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 15 साल की उम्र में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन वे अभी भी एक बच्चे ही हैं. यही वजह है कि मैच से पहले खिलाड़ियों की लाइन-अप के दौरान उनके सामने कोई चाइल्ड मैस्कॉट खड़ा नहीं होता. यह एक मजेदार और प्यारा पल है जो सभी को याद दिलाता है कि यह असाधारण टैलेंट असल में कितना छोटा है.’

Bro they really didn’t make any kid stand in front of Vaibhav because he’s a kid himself. 😭 pic.twitter.com/xa6AJi81ob — Barca man 💙❤️ (@TechnoG17290786) June 26, 2026

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वैभव सूर्यवंशी का नहीं हुआ डेब्यू

भारत बनाम आयरलैंड (IND vs IRE) के पहले टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका नहीं मिला. कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि वैभव को समय आने पर मौका दिया जाएगा. वहीं, मैच की बात करें, तो आयरलैंड ने वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया के साथ उलटफेर कर दिया है. आयरलैंड ने टी20 इंटरनेशनल के इतिहास में पहली बार भारतीय टीम को हरा दिया है. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. आयरलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के सामने 183 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया. इसके जवाब में उतरी टीम इंडिया 148 रन पर ही ढेर हो गई. इसके चलते आयरलैंड ने 34 रनों से मैच अपने नाम कर लिया.