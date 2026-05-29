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वैभव सूर्यवंशी को लगी किसकी नजर? 4 मैच में तीसरी बार शतक से चूके, जानें कब-कब टूटा दिल

Vaibhav Sooryavanshi: 15 साल के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में एक बार फिर अपना शतक पूरा करने से चूक गए. क्वालीफायर-2 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ सूर्यवंशी 96 रन पर आउट हो गए.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 29, 2026 9:52:13 PM IST

IPL 2026 में तीन बार नर्वस 90s का शिकार हुए वैभव सूर्यवंशी.
IPL 2026 में तीन बार नर्वस 90s का शिकार हुए वैभव सूर्यवंशी.


Vaibhav Sooryavanshi Nervous 90s: राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सू्र्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) आईपीएल 2026 में तीसरी बार अपने शतक से चूक गए. बाएं हाथ का यह बल्लेबाज आईपीएल के 19वें सीजन में अपने बल्ले से कोहराम मचा रहा है. वैभव सूर्यवंशी ने शुक्रवार (29 मई) को गुजरात टाइटंस के खिलाफ क्वालीफायर-2 में 96 रनों की शानदार पारी खेली. उन्होंने सिर्फ 47 गेंदों पर 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 7 छक्के और 8 छक्के आए, लेकिन वह अपना शतक पूरा करने से सिर्फ 4 रन चूक गए. हालांकि IPL 2026 में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. इससे पहले भी 2 बार वैभव सूर्यवंशी 90s के स्कोर पर आउट हो चुके हैं. जानें सूर्यवंशी कब-कब हुए नर्वस 90s का शिकार…

3 बार शतक से चूके वैभव सूर्यवंशी

15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में अभी तक कुल 3 बार नर्वस 90s का शिकार हो चुके हैं. गुजरात टाइटंस के खिला वैभव सूर्यवंशी 96 के स्कोर पर आउट हो गए. इससे पहले एलिमिनेटर मैच में वैभव सूर्यवंशी ने सनराजइर्स हैदराबाद के खिलाफ सिर्फ 29 गेंदों पर 97 रन बनाए थे, लेकिन 3 रन शतक से दूर रह गए. इतना ही नहीं, लीग स्टेज में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ भी वैभव सूर्यवंशी शतक पूरा करने से चूक गए थे. उस मैच में सूर्यवंशी ने 38 गेंदों पर 93 रनों की पारी खेली थी.

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ये भी पढ़ें: RR vs GT: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, IPL में ऐसा कारनामा, जो आज तक कोई नहीं कर पाया!

वैभव सूर्यवंशी का IPL 2026 में प्रदर्शन

IPL 2026 में 15 साल के बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी शानदार फॉर्म में हैं. वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में अपने प्रदर्शन से क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है. मौजूदा सीजन में सूर्यवंशी ने 16 मैचों खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से 776 रन आए हैं. इस दौरान वैभव सूर्यवंशी का औसत 48.50 और स्ट्राइक रेट 237.30 का रहा है. इस सीजन सूर्यवंशी ने 1 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं. फिलहाल वैभव सूर्यवंशी के सिर पर ऑरेंज कैप सजी हुई है.

Tags: home-hero-pos-5IPL 2026Vaibhav Sooryavanshi
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