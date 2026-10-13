कुर्सी की पेटी बांध लीजिए… हैदराबाद में आएगा वैभव सूर्यवंशी का तूफान, चौथे टी20 में मौका देंगे गौतम गंभीर?

IND vs WI 4th T20: भारत के सलामी युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अभी भी भारत में अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलने का इंतजार कर रहे हैं. वैभव सूर्यवंशी भारत-वेस्टइंडीज के 5 मैचों की टी20 सीरीज का हिस्सा हैं. अभी तक इस सीरीज में 3 टी20 मुकाबले खेला जा चुके हैं, लेकिन अभी तक वैभव को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है. अब भारत और वेस्टइंडीज के बीच 14 अक्टूबर को चौथा टी20 मैच खेला जाएगा. इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को खेलने की काफी ज्यादा उम्मीद है. दरअसल, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने चौथे टी20 से पहले इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में वैभव सूर्यवंशी ने कुछ ऐसा लिखा, जिसे देख फैंस भी खुश हो गए. जानें वैभव ने क्या लिखा…

‘अपनी जगह पर बैठे रहें’

वैभव सूर्यवंशी चौथे टी20 मैच से पहले इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया. इस पोस्ट के नीचे कैप्शन में वैभव ने लिखा, ‘Stay Seated.’ इसका मतलब है कि अपनी जगह पर बैठे रहें. वैभव सूर्यवंशी का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. फैंस कयास लगा रहे हैं कि वैभव चौथे टी20 मैच में खेलने वाले हैं. उन्हें अगले मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में मौका दिया जा सकता है. हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि वैभव ने यूं ही यह पोस्ट किया है, जिसका कोई मतलब नहीं निकालना चाहिए. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वैभव सूर्यवंशी सच में चौथा टी20 मैच खेलेंगे या नहीं?

कब-कहां खेला जाएगा चौथा टी20?

भारत बनाम वेस्टइंडीज का चौथा टी20 मुकाबला 14 अक्टूबर (बुधवार) को खेला जाएगा. यह मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा, जो शाम 7 बजे से होगा. इसके टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान शाम 6:30 बजे मैदान पर उतरेंगे. अगर इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलता है, तो यह पहली बार होगा जब वो भारतीय सरजमीं पर इंटरनेशनल मैच खेलेंगे.

सीरीज जीतने पर भारत की नजर

चौथे टी20 मैच में श्रेयस अय्यर की भारतीय टीम सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी. भारत ने पहले 5 मैचों की इस टी20 सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाई हुई है. पहले टी20 में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था. इसके बाद दूसरे टी20 में शे होप की अगुवाई वाली वेस्टइंडीज ने पलटवार करते हुए भारत को 5 विकेट से शिकस्त दी. फिर तीसरे टी20 में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 2-1 से लीड ले ली. अब चौथे टी20 में वेस्टइंडीज की टीम फिर से पलटवार कर सीरीज को बराबर करना चाहेगी.