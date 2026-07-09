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MLC में छाया वैभव सूर्यवंशी का साथी, उधार के बल्ले से ठोका तूफानी शतक, रचा इतिहास

Lhuan-Dre Pretorius Century: वैभव सूर्यवंशी के आईपीएल टीममेट लुआन-ड्रे प्रिटोरियस ने MLC में तूफानी शतक लगा दिया है. उन्होंने MI न्यूयॉर्क के खिलाफ 52 गेंदों पर 102 रनों की नाबाद पारी खेली. इसमें 10 चौके और 5 छक्के शामिल रहे.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: July 9, 2026 7:09:50 PM IST

MLC में वैभव सूर्यवंशी के साथी ने तूफानी शतक लगाया.
MLC में वैभव सूर्यवंशी के साथी ने तूफानी शतक लगाया.


Lhuan-Dre Pretorius Century: अमेरिका में खेली जा रही मेजर लीग क्रिकेट (MLC) में हर दिन रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. इस लीग में युवा खिलाड़ियों को धमाकेदार प्रदर्शन लगातार जारी है. अब वैभव सूर्यवंशी के आईपीएल साथी लुआन-ड्रे प्रिटोरियस ने तूफानी शतक लगाकर इतिहास रच दिया है. साउथ अफ्रीका के 20 साल के युवा बल्लेबाज ने बुधवार को सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की ओर से खेलते हुए MI न्यूयॉर्क के खिलाफ सिर्फ 52 गेंदों पर शतक लगाया दिया.

इस विस्फोटक पारी के दम पर सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स ने 9 विकेट से जीत दर्ज की. निकोलस पूरन की कप्तानी वाली MI न्यूयॉर्क ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 143 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स ने 26 गेंद बाकी रहते ही मैच अपने नाम कर लिया. लुआन-ड्रे प्रिटोरियस ने 52 गेंद में 102 रनों की नाबाद पारी खेली.

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प्रिटोरियस ने MLC में रचा इतिहास

20 साल के लुआन-ड्रे प्रिटोरियस ने मेजर लीग क्रिकेट में शतक लगाने के साथ ही इतिहास रच दिया है. वह इस लीग के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं. बता दें कि लुआन-ड्रे प्रिटोरियस आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा हैं, जिनमें वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) भी खेलते हैं.

प्रिटोरियस की तूफानी पारी

निकोलस पूरन की अगुवाई वाली MI न्यूयॉर्क ने सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के सामने सिर्फ 144 रनों का टारगेट रखा था. सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की ओर से लुआन-ड्रे प्रिटोरियस और फिन एलन पारी की शुरुआत करने आए. फिन एलन 20 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद लुआन-ड्रे प्रिटोरियस ने पारी को संभाला. उन्होंने 30 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की. इसके बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी. उन्होंने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को पहले ही ओवर में 1 चौके और 1 छक्का लगा दिया था. प्रिटोरियस से इस मुकाबले में 52 गेंदों पर 102 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 5 छक्के और 10 चौके शामिल रहे.

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उधार के बल्ले से जड़ा शतक

दिलचस्प बात यह रही कि लुआन-ड्रे प्रिटोरियस ने उधार के बल्ले से तूफानी शतक लगाया. मैच खत्म होने के बाद प्रिटोरियस ने बताया कि उन्होंने यह ऐतिहासिक शतक अपने ओपनिंग पार्टनर फिन एलन के बल्ले से बनाया है. प्रिटोरियस ने मुस्कुराते हुए कहा, ‘मैं असल में फिन के बल्ले से खेल रहा था. मुझे लगता है कि अगर मैं अपने बल्ले से खेलता तो शायद इतने बड़े छक्के नहीं लगा पाता. अब मैं उससे अच्छे से पूछूंगा कि क्या मैं यह बल्ला अपने बैग में रख सकता हूं.’

बता दें कि लुआन-ड्रे प्रिटोरियस से पहले MLC में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज मिचेल ओवेन के नाम था. मिचेल ओवेन ने पिछले महीने वाशिंगटन फ्रीडम की ओर से खेलते हुए MI न्यूयॉर्क के खिलाफ 155 रनों की पारी खेली थी. हालांकि अब लुआन-ड्रे प्रिटोरियस ने सिर्फ 20 साल की उम्र में शतक लगाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

Tags: Vaibhav Sooryavanshi
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