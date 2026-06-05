लॉर्ड्स में अचानक क्यों गूंजने लगा वैभव सूर्यवंशी का नाम, विदेशी दिग्गज बोले- ‘इसे जल्दी टीम इंडिया में लाओ’

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से तहलका मचाने वाले किशोर सनसनी वैभव सूर्यवंशी इस समय हर तरफ छाए हुए हैं. राजस्थान रॉयल्स के इस युवा ओपनर ने आईपीएल के 19वें सीजन के 16 मैचों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 776 रन कूट डाले. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने सीजन में ऑरेंज कैप और ‘मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर’ (MVP) समेत कई बड़े अवॉर्ड्स अपने नाम किए. अब 15 साल के इस खिलाड़ी को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली आगामी टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल करने की मांग लगातार तेज हो रही है. अब देखना यह है कि क्या सेलेक्टर्स इस युवा खिलाड़ी को सीधे इंटरनेशनल क्रिकेट के बड़े मंच पर उतारने का फैसला करते हैं या नहीं.

असल में क्या हुआ?

वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन का जलवा ऐसा रहा कि इसकी गूंज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भी सुनाई दी. गुरुवार को शुरू हुए इस टेस्ट मैच में जब बारिश की वजह से खेल रुका, तो ब्रॉडकास्टिंग पैनल में शामिल साइमन डुल, इयान वार्ड और नासिर हुसैन इस युवा खिलाड़ी की कामयाबी पर चर्चा करने से खुद को रोक नहीं पाए. साइमन डुल ने वैभव की बल्लेबाजी को अद्भुत बताते हुए कहा कि यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय सेलेक्टर्स उन्हें तुरंत टीम में चुनते हैं.

लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान दिग्गजों के बीच हुई बातचीत

इयान वार्ड: ‘यह सचमुच असाधारण है.’

नासिर हुसैन: (हंसते हुए)

साइमन डुल: ‘वह अब भारतीय टीम से ज्यादा दूर नहीं हैं. उन्हें खेलते देखना वाकई अद्भुत है. वह इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हैं. मुझे नहीं पता कि टूर्नामेंट के आखिरी में उन्हें कितने अवॉर्ड्स मिले, लेकिन 15 साल के बच्चे के लिए ऐसा करना वाकई कमाल है. उन्हें देखना एक बेहतरीन अनुभव था. मैं नहीं जानता कि वह टीम में किसकी जगह लेंगे, लेकिन सेलेक्टर्स को उनके लिए कहीं न कहीं जगह बनानी ही होगी.’

‘सेकंड सीजन सिंड्रोम’ को किया नाकाम

अक्सर देखा जाता है कि खिलाड़ी अपने दूसरे सीजन में फ्लॉप हो जाते हैं, लेकिन वैभव ने ऐसी सभी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया. उन्होंने इस सीजन 700 से ज्यादा रन बनाए, जिसमें एक शतक और तीन बार 90 से अधिक का स्कोर शामिल रहा. उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर और फिर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ क्वालिफायर-2 में लगातार दो मैचों में 90+ रन की पारियां खेलकर टीम को संकट से निकाला था.

9 जून को फिर से मैदान में दिखेंगे वैभव

वैभव सूर्यवंशी अब 9 जून से शुरू होने वाली इंडिया-ए की ट्राई-सीरीज में खेलते नजर आएंगे, जहां उनका मुकाबला श्रीलंका-ए और अफगानिस्तान-ए से होगा। इस टीम की कप्तानी तिलक वर्मा कर रहे हैं. IPL 2026 में शानदार परफॉर्मेंस के बाद, वैभव सूर्यवंशी अब श्रीलंका दौरे के लिए निकल चुके हैं. इस दौरे के दौरान, टीम इंडिया A, श्रीलंका A और अफ़गानिस्तान A के साथ ट्राई-सीरीज़ में खेलेगी. 15 साल के इस युवा स्टार को इस ट्राई-सीरीज़ के लिए भारतीय टीम में चुना गया है, जो 9 जून, 2026 को शुरू होगी.