‘टीम नहीं जीती तो शतक बेकार’, वैभव सूर्यवंशी ने बताई पापा की सीख, निस्वार्थ खेल से फिर जीता सबका दिल!

IPL 2026 के सबसे बड़े ‘ब्रेकआउट स्टार’ रहे 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इस सीजन में तहलका मचा रखा है. राजस्थान रॉयल्स के इस युवा सनसनी ने 15 मैचों में 680 रन बनाकर फिलहाल ऑरेंज कैप (Orange Cap) की रेस में सबसे आगे जगह बनाई है. अपनी विस्फोटक पारियों से उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड्स को मलबे में तब्दील कर दिया है. लेकिन इस शानदार सफर के बीच, कई बार वो उस जादुई आंकड़े के बेहद करीब पहुंचकर चूक गए, जिसके वो हकदार थे.

इस सीजन में दो बार ऐसा हुआ जब सूर्यवंशी नर्वस नाइंटीज (90s) का शिकार हुए, लेकिन इसके पीछे उनकी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि टीम के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था. निजी रिकॉर्ड या शतक पूरा करने के लिए धीमा खेलने के बजाय, इस युवा खिलाड़ी ने अपना स्वाभाविक आक्रामक खेल जारी रखा और टीम की जरूरत को हमेशा आगे रखा.

‘पापा की सीख: टीम की जीत के बिना रनों की कोई कीमत नहीं’

अपनी इसी निस्वार्थ सोच के बारे में बात करते हुए वैभव ने ‘जियोस्टार’ पर एक बेहद खूबसूरत बात कही. उन्होंने अपने पिता से मिली सीख को याद करते हुए बताया, ‘बचपन से ही मेरे पापा ने मुझे हमेशा एक बात सिखाई है अगर आप शतक, दोहरा शतक या तिहरा शतक भी बना लें, लेकिन आपकी उस पारी से टीम न जीते, तो उन रनों की कोई कीमत नहीं रह जाती. वो सिर्फ आपके निजी रिकॉर्ड बुक में अच्छे लग सकते हैं, टीम को उससे कोई फायदा नहीं होता.’

वैभव ने आगे कहा, ‘क्रिकेट आखिरकार एक टीम गेम है. इसलिए अगर मैं शतक बनाने के बजाय 80 रन बनाता हूं और मेरी टीम जीत जाती है, तो वो 80 रन मेरे लिए उस शतक से कहीं ज्यादा कीमती हैं जो टीम को जीत न दिला सके.’ उन्होंने कहा, ‘हमारी टीम टूर्नामेंट में जितना आगे जाएगी, प्लेऑफ और फाइनल खेलेगी, मुझे शतक बनाने और रिकॉर्ड तोड़ने के उतने ही ज्यादा मौके मिलेंगे. इसलिए टीम की जीत में ही मेरा और टीम दोनों का फायदा है.’

शतक से चूके, पर जीता सबका दिल

उनकी इस कमाल की सोच का नजारा IPL 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ साफ देखने को मिला। वैभव महज 28 गेंदों में 97 रन बनाकर खेल रहे थे. वो आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक (क्रिस गेल का रिकॉर्ड) तोड़ने से सिर्फ एक बाउंड्री दूर थे. कोई भी दूसरा बल्लेबाज होता तो सिंगल लेकर अपना शतक सुरक्षित करता, लेकिन वैभव ने प्रफुल हिंगे की गेंद पर एक ‘अपर-कट’ खेलने का प्रयास किया. आखिरी वक्त पर डीप थर्ड मैन पर फील्डर को देखकर उन्होंने शॉट को एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई और वो 29वीं गेंद पर कैच आउट हो गए. उन्होंने रिकॉर्ड से पहले टीम के रन-रेट को तरजीह दी.