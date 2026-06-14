Vaibhav Sooryavanshi: इंडिया ए को लगा झटका! वैभव सूर्यवंशी प्रैक्टिस के बीच हुए चोटिल, छोड़ना पड़ा मैदान

Vaibhav Sooryavanshi Injury: भारतीय टीम के 15 वर्षीय युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई नेशन सीरीज में श्रीलंका ए के खिलाफ मैच से पहले वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) के चोटिल होने से इंडिया ए को बड़ा झटका लगा है. इससे इंडिया ए के टीम मैनेजमेंट की चिंता बढ़ गई है. इंडिया ए का अगला मैच श्रीलंका ए के खिलाफ होने वाला है, जो टीम इंडिया के लिए करो या मरो का मुकाबला होगा.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अगले मैच से पहले प्रैक्टिस सेशन के दौरान वैभव सूर्यवंशी को चोट लग गई, जिसकी वजह से उन्होंने बीच में प्रैक्टिस छोड़ दी. इस दौरान वह थोड़े परेशान भी दिखाई दिए. अगर वैभव सूर्यवंशी की चोट गंभीर होती है, तो वह श्रीलंका ए के खिलाफ होने वाले अगले मैच से पहले बाहर हो जाएंगे.

सूर्यवंशी अगले मैच से होंगे बाहर!

‘रेवस्पोर्ट्ज’ के रिपोर्ट के अनुसार, दांबुला के रंगीरी इंटरनेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन के दौरान वैभव सूर्यवंशी को बल्लेबाजी करते समय अचानक असहजता महसूस हुई. सूर्यवंशी ने दर्द की वजह से नेट प्रैक्टिस को बीच में ही छोड़ दिया और मैदान से बाहर चले गए. हालांकि अभी तक टीम मैनेजमेंट या बीसीसीआई की ओर से कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक सूर्यवंशी अगले मैच में शायद नहीं खेल पाएंगे.

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ट्राई सीरीज में सूर्यवंशी का प्रदर्शन

वैभव सूर्यवंशी इंडिया ए के लिए श्रीलंका में ट्राई-सीरीज खेल रहे हैं. उन्होंने श्रीलंका ए के खिलाफ इंडिया ए के लिए डेब्यू किया, लेकिन पहले मैच में फ्लॉप रहे. वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका ए के खिलाफ सिर्फ 12 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ फॉर्म में वापस आए थे. अफगानिस्तान ए के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 22 गेंदों पर 44 रनों की आतिशी पारी खेली थी. हालांकि उस मुकाबले में इंडिया ए को हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में वैभव सूर्यवंशी के चोटिल होने से टीम इंडिया की चिंता बढ़ सकती है.

सूर्यवंशी ने IPL 2026 में मचाई तबाही

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया. सूर्यवंशी ने आईपीएल के इस सीजन में 16 मैचों में 237 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए. इसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं. अपने इस शानदार प्रदर्शन के दम पर वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप भी अपने नाम किया था.