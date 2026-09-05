वैभव सूर्यवंशी टी20 क्रिकेट में ठीक, टेस्ट योजना का हिस्सा नहीं… राहुल द्रविड़ ने युवा बैटर पर क्या कहा?

भारतीय क्रिकेट के युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, 15 साल के वैभव फिलहाल भारतीय टेस्ट टीम की योजना में शामिल नहीं हैं. यह खबर ऐसे समय आई है, जब पूर्व भारतीय कोच राहुल द्रविड़ ने हाल ही में उनके टेस्ट क्रिकेट के भविष्य को लेकर उम्मीद जताई थी. पीटीआई के अनुसार, मुंबई इंडियंस और हैदराबाद के ऑलराउंडर तिलक वर्मा भी इस समय भारतीय टेस्ट टीम की योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं.

वैभव के लिए टेस्ट क्रिकेट में जगह बनाना अभी आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके पास लंबे फॉर्मेट का अनुभव काफी कम है. उन्होंने अब तक केवल 10 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं और अंडर-19 स्तर पर कुछ रेड-बॉल मुकाबलों में हिस्सा लिया है. हालांकि, दलीप ट्रॉफी में उन्होंने ईस्ट जोन की ओर से सेंट्रल जोन के खिलाफ 92 और 40 रन की पारियां खेलकर अपनी प्रतिभा दिखाई. अब दलीप ट्रॉफी के फाइनल में साउथ जोन के खिलाफ उनके पास खुद को साबित करने का एक और मौका होगा.

राहुल द्रविड़ ने बताया संतुलन जरूरी

राहुल द्रविड़ का मानना है कि वैभव के विकास के लिए सफेद और लाल गेंद दोनों तरह के क्रिकेट का अनुभव जरूरी है. उन्होंने क्रिकइंफो से कहा, “मुझे लगता है कि आपको हमेशा संतुलन बनाकर रखना होता है.” द्रविड़ ने बताया कि आईपीएल में सफेद गेंद का क्रिकेट खेलने से वैभव को अनुभव मिल रहा है, लेकिन घरेलू रेड-बॉल क्रिकेट भी उनके करियर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है. इससे वह भविष्य में तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए खेलने के लिए तैयार हो सकते हैं.

ओपनिंग या मिडिल ऑर्डर, वैभव के सामने बड़ा सवाल

वैभव के करियर में उनकी बल्लेबाजी की जगह भी अहम मुद्दा बन सकती है. फिलहाल वह पारी की शुरुआत करते हैं, लेकिन उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का इस्तेमाल मिडिल ऑर्डर में भी किया जा सकता है. अगर वह ओपनर के तौर पर ही आगे बढ़ते हैं, तो भविष्य में वह केएल राहुल के संभावित विकल्प बन सकते हैं. 34 साल के राहुल के बाद भारत को एक नए सलामी बल्लेबाज की जरूरत हो सकती है. ऐसे में वैभव और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी आने वाले समय में भारत के लिए ओपनिंग करती दिखाई दे सकती है.