वैभव सूर्यवंशी को इंडिया ‘ए’ टीम में मौका, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का ऐलान, तिलक वर्मा को कमान

सिर्फ 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने अपने प्रदर्शन से पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान आकर्षित किया है. उन्होंने 2025 इंडियन प्रीमियर लीग गुजरात टाइटंस मेंके खिलाफ मात्र 35 गेंदों में शतक जड़कर सनसनी मचा दी थी. इसके बाद उन्होंने इसी साल अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 175 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर भारत को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई.
आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन
वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में भी अपने बेहतरीन फॉर्म को बरकरार रखा है. उन्होंने अब तक 11 पारियों में 440 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 236.56 रहा है. इस दौरान उन्होंने सबसे अधिक 40 छक्के लगाए हैं. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने उन्हें भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा बना दिया है. ऐसी खबरें भी आ रही थी कि उन्हें टीम इंडिया में मौका मिल सकता है. हालांकि, उन्हें टीम इंडिया ए टीम में शामिल किया जा चुका है.