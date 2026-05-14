वैभव सूर्यवंशी को इंडिया ‘ए’ टीम में मौका, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का ऐलान, तिलक वर्मा को कमान

Vaibhav Suryavanshi India A Team: इंडियन प्रीमियर में अगर अच्छा परफॉर्म करोगे तो टीम इंडिया की ए टीम में मौका जरूर मिलेगा. यह बात वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने साबित कर दी है. भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सितारे : इंडियन प्रीमियर में अगर अच्छा परफॉर्म करोगे तो टीम इंडिया की ए टीम में मौका जरूर मिलेगा. यह बात वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने साबित कर दी है. भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सितारे वैभव सूर्यवंशी को जून 2026 में श्रीलंका में आयोजित होने वाली वनडे ट्राई सीरीज के लिए भारत ए टीम में शामिल किया गया है. इस 15 सदस्यीय टीम की कप्तानी तिलक वर्मा करेंगे, जबकि रियान पराग को उपकप्तान बनाया गया है. इस टूर्नामेंट में भारत ए, श्रीलंका ए औरअफगानिस्तान ए की टीमें हिस्सा लेंगी.

सिर्फ 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने अपने प्रदर्शन से पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान आकर्षित किया है. उन्होंने 2025 इंडियन प्रीमियर लीग गुजरात टाइटंस मेंके खिलाफ मात्र 35 गेंदों में शतक जड़कर सनसनी मचा दी थी. इसके बाद उन्होंने इसी साल अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 175 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर भारत को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में भी अपने बेहतरीन फॉर्म को बरकरार रखा है. उन्होंने अब तक 11 पारियों में 440 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 236.56 रहा है. इस दौरान उन्होंने सबसे अधिक 40 छक्के लगाए हैं. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने उन्हें भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा बना दिया है. ऐसी खबरें भी आ रही थी कि उन्हें टीम इंडिया में मौका मिल सकता है. हालांकि, उन्हें टीम इंडिया ए टीम में शामिल किया जा चुका है.

और कौन कौन से खिलाड़ी टीम में?

भारत ए टीम में प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, अंशुल कंबोज और सूर्यांश हेडगे जैसे युवा खिलाड़ी भी शामिल हैं. बता दें कि यह ट्राई सीरीज 9 जून से डंबुला में शुरू होगी. टूर्नामेंट डबल राउंड-रॉबिन प्रारूप में खेला जाएगा और पहली दो टीमें 21 जून को फाइनल मुकाबले में आमने-सामने होंगी. इसके बाद भारत ए टीम गल्ले में श्रीलंका ए के खिलाफ दो बहु-दिवसीय मैच भी खेलेगी.

ट्राई सीरीज के लिए भारत का स्क्वॉड

तिलक वर्मा (कप्तान), प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (उपकप्तान), आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह (विकेट कीपर), कुमार कुशाग्र (विकेट कीपर), विप्रज निगम, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अंशुल कंबोज, अरशद खान