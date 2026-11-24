Vaibhav Sooryavanshi Batting Video: भारत के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने वनडे क्रिकेट का इतिहास बदल दिया है. उन्होंने लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक और सबसे तेज दोहरे शतक का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वैभव ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स में यूएई के खिलाफ खेले गए मैच में यह कारनामा किया. भारत-ए की टीम 250 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी थी. इस दौरान भारत के लिए ओपनिंग करने आए 15 साल के सूर्यवंशी ने ऐसी तूफानी पारी खेली, जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए. वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 53 गेंद पर 204 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. उनकी ये पारी देखकर किसी को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था. वैभव ने अकेले के दम पर भारत-ए को मैच जिता दिया. इस पारी के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिए. यहां वीडियो के जरिए देखें वैभव सूर्यवंशी की ऐतिहासिक पारी…

2 डॉट बॉल के बाद आई सुनामी

वैभव सूर्यवंशी जब बल्लेबाजी करने आए, तो शुरुआती 2 गेंद पर अपना खाता नहीं खोल पाए. इसके बाद अगली 3 गेंदों पर वैभव सूर्यवंशी ने 3 लगातार छक्के लगाए. फिर वैभव सूर्यवंशी ने रुकने का नाम ही नहीं लिया. वैभव ने अपनी पारी की 16वीं गेंद पर छक्का लगाकर अर्धशतक पूरा किया.

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28 गेंदों में शतक

16 गेंद में फिफ्टी पूरी करने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने अपनी रफ्तार को कम नहीं होने दिया. उन्होंने अगली 12 गेंद में ही अपना शतक पूरा कर लिया. इंडिया-ए की पारी के 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने चौका लगाकर सिर्फ 28 गेंद पर अपना शतक पूरा किया. यह लिस्ट-ए इतिहास का सबसे तेज शतक है.

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40 गेंद पर 150 रन पूरे

वैभव सूर्यवंशी ने शतक पूरा करने के बाद भी अपनी बल्लेबाजी करने का अंदाज नहीं बदला. उन्होंने 28 गेंद पर शतक पूरा करने के बाद अगली 12 गेंद पर ही 150 रन पूरे कर लिए. वैभव सूर्यवंशी ने पारी के 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर 150 रन का आंकड़ा पार किया. यह लिस्ट-ए इतिहास का सबसे तेज 150 रन है.

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52 गेंद में ठोका दोहरा शतक

वैभव सूर्यंवशी ने 150 रन पूरा करने के बाद भी अपनी पारी के रफ्तार को थमने नहीं दिया. उन्होंने 40 गेंद पर अपना शतक पूरा करने के बाद अगली 12 गेंद में दोहरा शतक लगा दिया. उन्होंने सिर्फ 52 गेंद में अपना दोहरा शतक पूरा किया. यह लिस्ट-ए इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक है.

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वैभव सूर्यवंशी का ऐतिहासिक पारी का पूरा वीडियो

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भारत ने यूएई को बुरी तरह रौंदा

इस मुकाबले में यूएई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 249 रन बनाए थे. यूएई की ओर से हरप्रीत सिंह भाटिया ने शतकीय पारी खेली थी. इसके जवाब में वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी के दम पर भारत-ए ने 14.2 ओवर में ही टारगेट हासिल कर लिया. सूर्यवंशी ने अकेले ही 204 रन बना दिए, जबकि रिंकू सिंह ने 29 रनों का योगदान दिया. इसके दम पर भारत-ए ने 7 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया. इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को उनकी तूफानी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.