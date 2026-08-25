Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी की जर्सी पर मचा बवाल, टेप लगाकर छुपाया नंबर, क्यों किया ऐसा?

Vaibhav Sooryavanshi Jersey: भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार उनके चर्चा में होने की वजह बल्लेबाजी नहीं, बल्कि उनका जर्सी नंबर पर है. दरअसल, इस समय वह दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन की ओर से खेल रहे हैं. मैच के दौरान जब वह बल्लेबाजी करने उतरे, तो लोगों की नजर उनकी जर्सी पर पड़ी. वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) की जर्सी के पीछे नंबर का एक पार्ट टेप से ढका हुआ था. ऐसे में उनके जर्सी नंबर को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि आखिर सूर्यवंशी को अपना जर्सी नंबर क्यों छुपाना पड़ा. इसको लेकर फैंस ने अलग-अलग कयास लगाने शुरू कर दिए. जानें सूर्यवंशी ने क्यों छुपाया जर्सी नंबर…

सूर्यवंशी ने क्यों छुपाया जर्सी नंबर?

वैभव सूर्यवंशी का जर्सी का नंबर 03 है. जब वह दलीप ट्रॉफी में बल्लेबाजी करने उतरे, तो उनके जर्सी के पीछे लिखा एक अंक टेप से ढका हुआ है, जबकि दूसरा अंक (3) दिख रहा था. माना जा रहा है कि शायद वैभव को कुछ अलग नंबर मिला है या फिर प्रिंटिंग में कोई गलती हो गई है. हालांकि उस जर्सी के नंबर का दूसरा अंक 3 हो. ऐसे में उन्होंने पहले नंबर को छुपा दिया, जिससे सिर्फ 3 बाकी रह गया और वही उनका जर्सी नंबर भी है. बता दें कि वैभव सूर्यवंशी आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 नंबर की जर्सी पहनकर खेलते हैं.

वैभव का डेब्यू रहा फीका

दलीप ट्रॉफी 2026 में वैभव सूर्यवंशी ईस्ट जोन की ओर से खेल रहे हैं. उन्हें इस टीम का उप-कप्तान भी बनाया गया है. वह इस टूर्नामेंट में अपना डेब्यू कर रहे हैं, लेकिन उनकी शुरुआत खराब रही. सूर्यवंशी ने अपने पहले मैच की पहली पारी में 2 चौकों की मदद से 8 रन ही बनाए. उनकी टीम ईस्ट जोन ने पहली पारी में 467 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया है.

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ईस्ट जोन की ओर से शहबाज अहमद ने 167 और सुदीप कुमार घारामी ने 146 रनों की पारी खेली. इसके जवाब में उतरी नॉर्थ जोन की टीम पहली पारी में सिर्फ 111 के स्कोर पर ही सिमट गई, जिसके बाद उन्हें फॉलो-ऑन खेलना पड़ा. फिलहाल नॉर्थ जोन दूसरी पारी खेल रही है, जिसमें 7 विकेट के नुकसान पर 88 रन बना लिए हैं. सूर्यवंशी ने इस पारी में गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 3 ओवर में नॉर्थ जोन के 2 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया.