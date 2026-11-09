Home > खेल > IPL में मचाया था कोहराम, दिवाली पर मिला इनाम! वैभव सूर्यवंशी के घर आई नई चमचमाती कार

IPL में मचाया था कोहराम, दिवाली पर मिला इनाम! वैभव सूर्यवंशी के घर आई नई चमचमाती कार

Vaibhav Sooryavanshi New Car: वैभव सूर्यवंशी को दिवाली के दिन नई चमचमाती टाटा सिएरा कार की डिलीवरी मिली है. यह कार उन्हें इनाम के तौर पर मिली है, जो उन्होंने IPL 2026 में जीती थी. अब 6 महीन बाद दिवाली के शुभ अवसर पर उन्हें इस कार की डिलीवरी मिली है.

By: Ankush Upadhayay | Published: November 9, 2026 1:16:45 PM IST

वैभव सूर्यवंशी को मिली चमचमाती कार.
वैभव सूर्यवंशी को मिली चमचमाती कार.


Vaibhav Sooryavanshi New Car: भारत के 15 साल के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के घर दिवाली के दिन नई चमचमाती कार आई है. दिवाली के मौके पर वैभव सूर्यवंशी को टाटा सिएरा (Tata Sierra) कार की डिलीवरी मिली है. वैभव सूर्यवंशी अपने पिता और दोनों भाई (उज्ज्वल और आशीर्वाद) के साथ शोरूम में नजर आए. उन्होंने परिवार के साथ नई चमचमाती टाटा सिएरा की डिलीवरी ली.

हालांकि वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने यह कार खरीदी नहीं है, बल्कि उन्हें यह इनाम में मिली है. दरअसल, वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवॉर्ड जीता था. अब करीब 6 महीने बाद वैभव सूर्यवंशी को कार की डिलीवर मिल गई है. IPL 2026 में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 237 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए थे.

You Might Be Interested In

वैभव के बड़े भाई ने शेयर की तस्वीरें

दिवाली के दिन नई कार की डिलीवरी मिलने से वैभव सूर्यवंशी के परिवार की खुशी दोगुनी हो गई है. वैभव सूर्यवंशी के बड़े भाई उज्ज्वल सूर्यवंशी ने इंस्टाग्राम पर कार डिलीवरी की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने लिखा, ‘आईपीएल के सुपर स्ट्राइकर अवॉर्ड में मिली टाटा सिएरा की शानदार डिलीवरी आखिरकार हो गई. परिवार के लिए यह मौका इसलिए भी खास है, क्योंकि वैभव ने महज 15 साल की उम्र में आईपीएल के एक सीजन में ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने उन्हें देश-दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया.’

IPL 2026 में वैभव ने जीते कई अवॉर्ड

IPL 2026 वैभव सूर्यवंशी के ही नाम रहा. उन्होंने इस सीजन 16 मैचों में 48.50 की औसत से 776 रन बनाए थे, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 237.30 का रहा था. इसमें उनके बल्ले से 1 शतक और 6 अर्धशतक आए थे. अपने धमाकेदार प्रदर्शन के दम पर वैभव सूर्यवंशी ने 5 बड़े अवॉर्ड अपने नाम किए. उन्हें ऑरेंज कैप, MVP, सुपर स्ट्राइकर, सबसे ज्यादा छक्के और इमर्जिंग प्लेयर का अवॉर्ड मिला.

बिहार की टीम के बने कप्तान

वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में अपने धमाकेदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम में एंट्री की. वह अभी भारत की टी20 इंटरनेशनल टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था. हाल ही में वह न्यूजीलैंड दौरे से वापस आए हैं. अब वह घरेलू क्रिकेट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल रहे हैं. उन्हें सैयद मुश्ताल अली ट्रॉफी में पहले 2 मैचों के लिए बिहार का कप्तान बनाया गया है.

Tags: Tata SierraVaibhav Sooryavanshi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बड़े और छोटे पर्दे पर निभाए गए राम के किरदार

November 5, 2026

‘रामायण’ के स्टारकास्ट की फीस

November 3, 2026

उम्र में काफी बड़े थे इन बॉलीवुड सितारों के पार्टनर

November 2, 2026

जब सोनारिका भदौरिया के साथ छोटी उम्र में हुआ उत्पीड़न

November 1, 2026

वीर पहाड़िया के लव अफेयर्स

October 31, 2026

‘चांद’ पर बने 5 सदाबहार गाने

October 29, 2026
IPL में मचाया था कोहराम, दिवाली पर मिला इनाम! वैभव सूर्यवंशी के घर आई नई चमचमाती कार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IPL में मचाया था कोहराम, दिवाली पर मिला इनाम! वैभव सूर्यवंशी के घर आई नई चमचमाती कार
IPL में मचाया था कोहराम, दिवाली पर मिला इनाम! वैभव सूर्यवंशी के घर आई नई चमचमाती कार
IPL में मचाया था कोहराम, दिवाली पर मिला इनाम! वैभव सूर्यवंशी के घर आई नई चमचमाती कार
IPL में मचाया था कोहराम, दिवाली पर मिला इनाम! वैभव सूर्यवंशी के घर आई नई चमचमाती कार
IPL में मचाया था कोहराम, दिवाली पर मिला इनाम! वैभव सूर्यवंशी के घर आई नई चमचमाती कार