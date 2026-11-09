IPL में मचाया था कोहराम, दिवाली पर मिला इनाम! वैभव सूर्यवंशी के घर आई नई चमचमाती कार

Vaibhav Sooryavanshi New Car: भारत के 15 साल के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के घर दिवाली के दिन नई चमचमाती कार आई है. दिवाली के मौके पर वैभव सूर्यवंशी को टाटा सिएरा (Tata Sierra) कार की डिलीवरी मिली है. वैभव सूर्यवंशी अपने पिता और दोनों भाई (उज्ज्वल और आशीर्वाद) के साथ शोरूम में नजर आए. उन्होंने परिवार के साथ नई चमचमाती टाटा सिएरा की डिलीवरी ली.

हालांकि वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने यह कार खरीदी नहीं है, बल्कि उन्हें यह इनाम में मिली है. दरअसल, वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवॉर्ड जीता था. अब करीब 6 महीने बाद वैभव सूर्यवंशी को कार की डिलीवर मिल गई है. IPL 2026 में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 237 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए थे.

वैभव के बड़े भाई ने शेयर की तस्वीरें

दिवाली के दिन नई कार की डिलीवरी मिलने से वैभव सूर्यवंशी के परिवार की खुशी दोगुनी हो गई है. वैभव सूर्यवंशी के बड़े भाई उज्ज्वल सूर्यवंशी ने इंस्टाग्राम पर कार डिलीवरी की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने लिखा, ‘आईपीएल के सुपर स्ट्राइकर अवॉर्ड में मिली टाटा सिएरा की शानदार डिलीवरी आखिरकार हो गई. परिवार के लिए यह मौका इसलिए भी खास है, क्योंकि वैभव ने महज 15 साल की उम्र में आईपीएल के एक सीजन में ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने उन्हें देश-दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया.’

IPL 2026 में वैभव ने जीते कई अवॉर्ड

IPL 2026 वैभव सूर्यवंशी के ही नाम रहा. उन्होंने इस सीजन 16 मैचों में 48.50 की औसत से 776 रन बनाए थे, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 237.30 का रहा था. इसमें उनके बल्ले से 1 शतक और 6 अर्धशतक आए थे. अपने धमाकेदार प्रदर्शन के दम पर वैभव सूर्यवंशी ने 5 बड़े अवॉर्ड अपने नाम किए. उन्हें ऑरेंज कैप, MVP, सुपर स्ट्राइकर, सबसे ज्यादा छक्के और इमर्जिंग प्लेयर का अवॉर्ड मिला.

बिहार की टीम के बने कप्तान

वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में अपने धमाकेदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम में एंट्री की. वह अभी भारत की टी20 इंटरनेशनल टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था. हाल ही में वह न्यूजीलैंड दौरे से वापस आए हैं. अब वह घरेलू क्रिकेट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल रहे हैं. उन्हें सैयद मुश्ताल अली ट्रॉफी में पहले 2 मैचों के लिए बिहार का कप्तान बनाया गया है.