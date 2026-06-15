Home > क्रिकेट > IND A vs SL A: श्रीलंका ए के खिलाफ फिर फ्लॉप हुए वैभव सूर्यवंशी, सिर्फ इतने रन बनाकर आउट

IND A vs SL A: श्रीलंका ए के खिलाफ फिर फ्लॉप हुए वैभव सूर्यवंशी, सिर्फ इतने रन बनाकर आउट

IND A vs SL A: श्रीलंका ए के खिलाफ एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप हो गए हैं. सोमवार को श्रीलंका ए के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 21 रन बनाकर आउट हो गए.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 15, 2026 10:52:01 AM IST

श्रीलंका ए के खिलाफ फिर नहीं चला वैभव सूर्यवंशी का बल्ला.
श्रीलंका ए के खिलाफ फिर नहीं चला वैभव सूर्यवंशी का बल्ला.


IND A vs SL A: श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई नेशन सीरीज में एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी का बल्ला खामोश रहा है. 15 जून को इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए के खिलाफ दांबुला में खेला जा रहे मैच में वैभव सूर्यवंशी छोटी पारी खेलकर आउट हो गए. 50 ओवर के मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से सिर्फ 21 रन ही आए. वैभव ने 14 गेंदों में 21 रनों की पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले 3 चौके और 1 छक्का लगाया. चौथे ओवर में सहान अराच्चिगे की पांचवीं गेंद पर वानुजा सहान के हाथों में कैच आउट हो गए.

इससे पहले इंडिया ए के डेब्यू मैच में भी वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप हुए थे. वैभव सूर्यवंशी उस मुकाबले में 12 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए. हालांकि अफगानिस्तान के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने अच्छी पारी खेली थी.

You Might Be Interested In

इंडिया ए की खराब शुरुआत

दांबुला के रंगीरी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया ए और श्रीलंका ए के खिलाफ मैच खेला जा रहा है. श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. इंडिया ए की ओर से प्रभसिमरन सिंह और वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग करने आए. 15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अच्छी शुरुआत की. सूर्यवंशी ने 3 चौके और 1 छक्का लगाया, लेकिन फिर चौथे ओवर में ही आउट हो गए. इसके बाद 7वें ओवर में प्रभसिमरन सिंह भी आउट हो गए. इसके चलते भारतीय टीम की खराब शुरुआत हुई. फिलहाल ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं.

Tags: Vaibhav Sooryavanshi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पेट साफ करने के लिए कौन से फल खाएं?

June 14, 2026

ज्यादा चिया सीड्स खाने के नुकसान

June 14, 2026

छोटी-छोटी भूख का इलाज हैं ये uncooked healthy स्नैक्स

June 14, 2026

फटे और काले होंठों से हैं परेशान? अपनाएं ये 5...

June 14, 2026

कौन हैं चेतना पांडे?

June 14, 2026

शहर में रहने वाले सावधान! ऐसे हड़पी जा रही जमीन

June 14, 2026
IND A vs SL A: श्रीलंका ए के खिलाफ फिर फ्लॉप हुए वैभव सूर्यवंशी, सिर्फ इतने रन बनाकर आउट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND A vs SL A: श्रीलंका ए के खिलाफ फिर फ्लॉप हुए वैभव सूर्यवंशी, सिर्फ इतने रन बनाकर आउट
IND A vs SL A: श्रीलंका ए के खिलाफ फिर फ्लॉप हुए वैभव सूर्यवंशी, सिर्फ इतने रन बनाकर आउट
IND A vs SL A: श्रीलंका ए के खिलाफ फिर फ्लॉप हुए वैभव सूर्यवंशी, सिर्फ इतने रन बनाकर आउट
IND A vs SL A: श्रीलंका ए के खिलाफ फिर फ्लॉप हुए वैभव सूर्यवंशी, सिर्फ इतने रन बनाकर आउट