Video: पहले गाली-गलौज, फिर मारा धक्का… 15 साल के वैभव सूर्यवंशी से भिड़े श्रीलंकाई खिलाड़ी, फिर जो हुआ…

Vaibhav Sooryavanshi Fight Video: इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए के मैच में खूब विवाद देखने को मिला. यह मुकाबला सुपर ओवर में गया, जिसमें श्रीलंका ए ने जीत हासिल की. मैच खत्म होने के बाद वैभव सूर्यवंशी और श्रीलंकाई खिलाड़ियों के बीच भयंकर लड़ाई देखने को मिली. जीत के बाद श्रीलंका ए के खिलाड़ी मैदान पर जश्न मना रहे थे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी किसी बात से नाराज नजर आ रहे थे. दरअसल, श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने वैभव सूर्यवंशी और सूर्यांश शेडगे को स्लेज किया, जिससे वैभव सूर्यवंशी भड़क गए.

वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका के किसी फील्डर से बहस करने लगे. इस दौरान सूर्यांश शेडगे अपने साथी सूर्यवंशी को पीछे खींच रहे थे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी पीछे नहीं हटे. इस बीच श्रीलंका के अन्य खिलाड़ी भी वहां पर इकट्ठा हो गए. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है.

वैभव सूर्यवंशी के साथ हुई धक्का-मुक्की

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि श्रीलंका के खिलाड़ियों और वैभव सूर्यवंशी के बीच तीखी बहस हो रही है. इसी दौरान किसी श्रीलंकाई खिलाड़ी ने वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) को धक्का मार दिया. इसके बाद वैभव सूर्यवंशी भी पीछे नहीं हटे. सूर्यवंशी भी आक्रामक अंदाज में श्रीलंकाई खिलाड़ी की ओर बढ़े. इस बीच श्रीलंका के अन्य खिलाड़ियों ने बीच बचाव किया.

Fight Between Vaibhav Sooryavanshi and Sri Lankan Players 😭🔥 Vaibhav Suryavanshi looked calm and mature throughout most of the drama, but in the end, he looked furious. 😭 – India A lost to Afghanistan A

– India A lost to Sri Lanka A pic.twitter.com/Fc5zLXYL91 — Jara (@JARA_Memer) June 15, 2026

🚨 HEATED FIGHT BETWEEN VAIBHAV SOORYAVANSHI AND THE SRI LANKAN BOWLER 🤯 – India failed to chase 19 runs in the Super Over against Sri Lanka.

– Then, while heading back to the dugout, some Sri Lankan players allegedly abused Vaibhav.

– Vaibhav lost his cool and beat Sri Lanka… pic.twitter.com/vx3u9EEGi7 — Cricket Central (@CricketCentrl) June 15, 2026

सुपर ओवर में क्या हुआ?

सुपर ओवर की बात करें, तो श्रीलंका ए की ओर से सहान अराच्चिगे और अविष्का फर्नांडो बल्लेबाजी करने आए, जिनके सामने अरशद खान गेंदबाजी कर रहे थे. श्रीलंका ए ने सुपर ओवर में 16 रन बनाए. इससे इंडिया ए को 17 रनों का टारगेट मिला. इंडिया ए की ओर से सूर्यांश शेडगे और वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी करने उतरे, जिनके सामने कुगाथास मथुलन गेंदबाजी करने आए.

पहली गेंद पर सूर्यांश शेडगे ने 2 रन लिया. इसके बाद अगली गेंद पर कोई रन नहीं आया, जिसके बाद तीसरी गेंद पर सूर्यांश ने सिंगल लिया. फिर चौथी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने 2 रन लिया, जिसके बाद अगली गेंद पर उन्होंने चौका लगाया. इसके बाद आखिरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 1 रन बना पाए. इसके चलते इंडिया ए को 7 रन से हार का सामना करना पड़ा.