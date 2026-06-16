Vaibhav Sooryavanshi: …तो इस वजह से श्रीलंकाई खिलाड़ी पर भड़के वैभव सूर्यवंशी, बीच मैदान पर धक्का-मुक्की का हुआ खुलासा!

Indian Cricket Prodigy Vaibhav Sooryavanshi: श्रीलंका A के खिलाफ टाई हुए बेहद रोमांचक मुकाबले के बाद इंडिया A को सुपर ओवर में दिलतोड़ हार का सामना करना पड़ा। लेकिन असली सनसनी मैच के बाद मची, जब खराब रोशनी के विवाद के बीच 15 वर्षीय युवा भारतीय स्टार वैभव सूर्यवंशी और श्रीलंकाई खिलाड़ी विशन हलमबेज आपस में भिड़ गए। तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की से माहौल ऐसा गरमाया कि दोनों टीमों को बीच-बचाव के लिए कूदना पड़ा. अभी तक ये पता नहीं चल पाया था कि आखिर वैभव ने ऐसे धक्का-मुक्की क्यों की लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि वैभव ने ऐसा क्यों किया? आइए जानते हैं…

दंबुला के रंगिरी इंटरनेशनल स्टेडियम में इंडिया A और श्रीलंका A के बीच खेली गई ट्राई-नेशन वनडे सीरीज़ का मैच बहुत ही रोमांचक और नाटकीय ढंग से खत्म हुआ. पहले बल्लेबाज़ी करते हुए, इंडिया A की टीम 265 रन पर ऑलआउट हो गई. जवाब में, श्रीलंका A ने भी 265 रन बनाए और मैच टाई हो गया, जिसका फ़ैसला बाद में सुपर ओवर से हुआ

सुपर ओवर में इंडिया A पिछड़ी

सुपर ओवर में पहले बल्लेबाज़ी करते हुए, श्रीलंका A ने छह गेंदों पर 17 रन बनाए और इंडिया A के सामने 18 रन का लक्ष्य रखा. लक्ष्य का पीछा करने उतरे वैभव सूर्यवंशी और सूर्यांश शेडगे सिर्फ़ 9 रन ही बना पाए, जिससे इंडिया A को हार का सामना करना पड़ा.

आखिर क्यों भड़के वैभव सूर्यवंशी?

मैच खत्म होने के बाद, जब वैभव सूर्यवंशी और सूर्यांश शेडगे पवेलियन लौट रहे थे, तो श्रीलंका A के कुछ खिलाड़ी उनके पास आए। वैभव और श्रीलंकाई खिलाड़ी विशन हलमबेज के बीच ज़ुबानी बहस हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हलमबेज ने वैभव से कहा, ‘मैच खत्म हो गया… अब तुम घर जाओ.’ वैभव को यह बात बुरी लगी और उन्होंने तुरंत पलटवार किया.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गुस्से में आकर वैभव हलमबेज के पास गए और उन्हें धक्का भी दिया. हालात बिगड़ते देख दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बीच-बचाव किया. श्रीलंका के अनुभवी विकेटकीपर निरोशन डिकवेला और भारत के सूर्यांश शेडगे ने मामले को शांत कराने के लिए हस्तक्षेप किया.

Fight Between Vaibhav Sooryavanshi and Sri Lankan Players 😭🔥 Vaibhav Suryavanshi looked calm and mature throughout most of the drama, but in the end, he looked furious. 😭 – India A lost to Afghanistan A

– India A lost to Sri Lanka A pic.twitter.com/Fc5zLXYL91 — Jara (@JARA_Memer) June 15, 2026

कम रोशनी को लेकर भी हुआ विवाद

मैच के दौरान रोशनी की स्थिति को लेकर भी विवाद हुआ. इंडिया A के कप्तान तिलक वर्मा और अंपायरों के बीच इस बात पर बहस हुई कि रोशनी कम होने के बावजूद खेल क्यों जारी रखा गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंपायरों ने विज़िबिलिटी को लेकर चेतावनियों के बावजूद आखिरी गेंद तक मैच जारी रखने का फ़ैसला किया. इसके बाद सुपर ओवर कराया गया, जबकि कई खिलाड़ियों को गेंद देखने में परेशानी हो रही थी. सुपर ओवर के दौरान इंडिया A के बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी और सूर्यांश शेडगे को भी खराब रोशनी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा. माना जा रहा है कि इसी वजह से टीम 18 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ़ 9 रन ही बना पाई.

श्रीलंका A मैनेजमेंट माफ़ी मांग सकता है

क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना के बाद श्रीलंका A टीम मैनेजमेंट ने एक आंतरिक बैठक की. इसमें विशन हलंबागे के व्यवहार पर चर्चा हुई और संकेत दिया गया कि श्रीलंकाई टीम माफ़ी मांगने के लिए इंडिया A के ड्रेसिंग रूम में जा सकती है. श्रीलंका क्रिकेट के एक अधिकारी ने कहा कि लगातार खराब होती रोशनी को देखते हुए सुपर ओवर नहीं होना चाहिए था.

इसके बावजूद, दोनों टीमों ने मैच के बाद हाथ मिलाने की परंपरा निभाई और स्थिति को नियंत्रण में रखा. अब, दोनों टीमें शायद इस विवाद को पीछे छोड़कर सीरीज़ के बाकी मैचों पर ध्यान देना चाहेंगी.