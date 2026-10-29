कौन हैं बलिया वाली दीदी? जिसने वैभव सूर्यवंशी को दी गर्म पानी पीने की सलाह, बिहार से क्या है नाता

Vaibhav Sooryavanshi Female Fan: 15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अपने प्रदर्शन और संस्कार से लाखों दिलों पर राज करते हैं. हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो फैंस को ऑटोग्राफ दे रहे थे. इस दौरान एक महिला फैन ने वैभव को सलाह देते हुए कहा कि बेटा गर्म पानी पिया करो. दरअसल, वैभव सूर्यवंशी अभी भारतीय टीम के साथ न्यूजीलैंड दौरे पर हैं, जहां पर वो टी20 सीरीज खेल रहे हैं. इन दिनों न्यूजीलैंड में ठंड का मौसम है. इसी को ध्यान में रखते हुए महिला फैन ने वैभव सूर्यवंशी को गर्म पानी पीने की सलाह दी. हालांकि बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ये महिला कौन है और न्यूजीलैंड में क्या कर रही है? ऐसे में आइए जानते हैं कि उस महिला फैन के बारे में…

कौन है वैभव को सलाह देने वाली महिला फैन?

वैभव सूर्यवंशी को सलाह देने वाली महिला फैन का नाम चेतना सिंह है. वह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की रहने वाली हैं. हालांकि वह अभी न्यूजीलैंड के वेलिंगटन शहर में रह रही हैं. चेतना सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें उन्होंने बताया कि बलिया जिला बिहार के काफी करीब पड़ता है. बलिया और बिहार के लोग आपस में कल्टर और ट्रेडिशन भी शेयर करते हैं. चेतना सिंह ने वीडियो में आगे कहा कि न्यूजीलैंड में काफी ठंड है. इसी वजह से उन्होंने एक बहन की तरह वैभव सूर्यवंशी को गर्म पानी पीने की सलाह दी, जिसे तरह वो अपने भाई और बेटे को सलाह देती हैं.

गुरुग्राम से की है पढ़ाई

फेसबुक प्रोफाइल के अनुसार, चेतना सिंह ने गुरुग्राम के KIIT कॉलेज ऑफ एजुकेशन से पढ़ाई की है. वह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पटना के मैनेजिंग डिपार्टमेंट में भी काम कर चुकी हैं. हालांकि बाद में वह न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गई थीं. अभी के समय में न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में रहती हैं. उनकी शादी हो चुकी और उनका एक बेटा भी है. मौजूदा समय में वो अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं.

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

चेतना सिंह का वैभव सूर्यवंशी को सलाह देने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यह वीडियो 27 अक्टूबर को भारत-न्यूजीलैंड के तीसरे टी20 मैच के बाद की है. वैभव सूर्यवंशी बाउंड्री के पास फैंस को ऑटोग्राफ दे रहे थे और फोटोज क्लिक करवा रहे थे. इसी दौरान चेतना सिंह ने कहा, ‘वैभव… हम लोग भी बलिया से हैं. कैसे हो, ठीक हो? गर्म पानी पियो, ठंडा मत पीना.’ इस पर वैभव सूर्यवंशी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ‘अच्छा जी, ठीक है.’ यह वीडियो को देखने के बाद फैंस भी चेतना सिंह की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Vaibhav Suryavanshi After Match #INDvsNZ #indvsnzlive https://t.co/kIn7XnaGXu — Prof cheems ॐ (@Prof_Cheems) October 27, 2026

वैभव सूर्यवंशी ने तीसरे टी20 में मचाया धमाल

15 साल के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में अपने बल्ले से खूब धमाल मचाया. उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत की. वैभव सूर्यवंशी ने पहली गेंद पर चौका लगाकर अपना रुख साफ कर दिया. उस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 19 गेंद पर 45 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें उनके बल्ले से 4 चौके और 4 छक्के आए. भारत ने इस मुकाबले में 6 विकेट से जीत दर्ज की.