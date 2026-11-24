Vaibhav Sooryavanshi Fastest List-A Century: भारत के 15 साल के युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में इतिहास रच दिया है. वैभव सूर्यवंशी ने इंडिया-ए के लिए खेलते हुए लिस्ट-ए के इतिहास का सबसे तेज शतक लगा दिया है. उन्होंने मंगलवार (24 नवंबर) को यूएई के खिलाफ सिर्फ 28 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया के युवा बल्लेबाज जैक फ्रेजर मैकगर्क का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया. जैक फ्रेजर मैकगर्क ने लिस्ट-ए में सिर्फ 29 गेंदों पर शतक लगाया था. अब वैभव सूर्यवंशी ने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है.

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