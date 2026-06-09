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मामा IPS अधिकारी, चाची का राजनीति में दबदबा… VIP लिस्ट से कम नहीं वैभव सूर्यवंशी की फैमिली

Vaibhav Sooryavanshi Family: भारत के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने छोटी से उम्र में ही क्रिकेट जगत में अपनी पहचान बना ली है. वैभव सूर्यवंशी के अलावा उनकी फैमिली का भी बड़ा नाम है. जानें उनकी फैमिली के बारे में...

By: Ankush Upadhayay | Published: June 9, 2026 5:00:32 PM IST

15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी.
15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी.


Vaibhav Sooryavanshi Family: 15 साल के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं. क्रिकेट जगत में वैभव सूर्यवंशी सुपरस्टार बनकर उभरे हैं. दुनिया के दिग्गज क्रिकटर्स से लेकर कमेंटेटर्स तक सूर्यवंशी की बल्लेबाजी के दीवाने हैं. IPL 2026 में बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से खूब तबाही मचाई थी. अब वह श्रीलंका में ट्राई नेशन सीरीज खेल रहे हैं.

वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर प्रखंड से आते हैं. उन्होंने कड़ी मेहनत और टैलेंट के दम पर क्रिकेट जगत में अपनी पहचान बनाई है. वैभव सूर्यवंशी की इस सफलता में उनके परिवार का सबसे बड़ा हाथ है. ऐसे में आज हम आपको वैभव सूर्यवंशी के परिवार के बैकग्राउंड में बताने जा रहे हैं. जानें क्रिकेट स्टार सूर्यवंशी की फैमिली के बारे में…

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राजनीति में सूर्यवंशी के परिवार का दबदबा

युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की फैमिली का स्थानीय राजनीति में भी दबदबा है. सूर्यवंशी की चाचा राजीव सूर्यवंशी की पत्नी कृति प्रिया ने ताजपुर नगर परिषद की सशक्त स्थायी समिति के चुनाव में निर्विरोध जीत हासिल की है. परिवार के अलावा वैभव सूर्यवंशी के रिश्तेदार भी वीआईपी लिस्ट में आते हैं. सूर्यवंशी के मामा अभिषेक चौहान UPSC एग्जाम में ऑल इंडिया में 102वीं रैंक हासिल करके आईपीएस अधिकारी बने.

सूर्यवंशी के नाना का भी जलवा

वैभव सूर्यवंशी के नाना का भी अलग ही जलवा है. वैभव के नाना अभय सिंह को हाल ही में बड़ी जिम्मेदारी मिली है. उन्हें नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है, जिससे उनके परिवार की पहचान और भी बढ़ गई है.

ये भी पढ़ें: कौन हैं बेन स्टोक्स की वाइफ? जो खुद को कहती हैं ‘क्रिकेट विडो’, शादी से पहले बन गई थीं मां

सूर्यवंशी की बढ़ती लोकप्रियता

हर दिन वैभव सूर्यवंशी को लोकप्रियता बढ़ती जा रही है. हाल ही में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को भारत की टी20 टीम में शामिल किया गया है. वह भारतीय टीम में जगह बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं. वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम के बैकअप ओपनर के तौर पर जाएंगे. ऐसे में उनका इंटरनेशनल डेब्यू भी हो सकता है. अगर ऐसा होता है कि वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे.

वैभव सूर्यवंशी का IPL 2026 में प्रदर्शन

15 साल के युवा सलामी बल्लेबाज ने आईपीएल 2026 में अपने बल्ले से तबाही मचाई थी. राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी ने 16 पारियों में 237 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए थे. वह इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, जिसके लिए उन्हें ऑरेंज कैप भी मिला. सूर्यवंशी ने अपने इस दमदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय टी20 टीम में भी जगह बनाई.

Tags: Vaibhav Sooryavanshi
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