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Vaibhav Sooryavanshi: ‘घंमडी और चरवाहा है सूर्यवंशी’, हत्या के आरोपी ने लांघीं मर्यादा की सारी सीमाएं; परिवार को भी नहीं बख्शा

Vaibhav Sooryavanshi: 15 जून को इंडिया ए और श्रीलंका ए के मैच में विवादित फैसलों के बाद श्रीलंका ए जीती. मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी और श्रीलंकाई खिलाड़ियों के बीच मैदान पर तीखी बहस हो गई, जिससे विवाद बढ़ गया.

By: Preeti Rajput | Published: June 16, 2026 11:38:25 AM IST

हत्या के आरोपी ने लांघीं मर्यादा की सारी सीमाएं
हत्या के आरोपी ने लांघीं मर्यादा की सारी सीमाएं


Vaibhav Sooryavanshi: श्रीलंका ए की टीम ने इंडिया ए के खिलाफ सुपर ओवर में जीत हासिल की. इस शानदार मुकाबले में भारत के कप्तान तिलक वर्मा की अंपायर के साथ नोक-झोंक हो गई थी. फिर खेल खत्म होने के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ी ने सूर्यवंशी पर कमेंट कर दिया. जिसके बाद वैभव सूर्यवंशी गुस्से से लाल हो गए और मैदान पर अपने से बड़े खिलाड़ी से ही भिड़ गए. जिसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. इस बीच  पूर्व श्रीलंकाई अधिकारी ने इस युवा खिलाड़ी के लिए बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए नस्लीय टिप्पणी की है. 

पूर्व श्रीलंकाई अधिकारी का ‘नस्लीय’ हमला

श्रीलंका क्रिकेट के पूर्व कमेंटेटर और टीम मैनेजर रहे ब्रायन थॉमस ने सोशल मीडिया पर बेहद आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि ‘अभी सूर्यवंशी और उसके घमंड का फुटेज देखा. दुख की बात है कि क्रिकेट में कोई येलो या रेड कार्ड नहीं होता. अगर मैच रेफरी इस काउबॉय को अगले गेम के लिए सस्पेंड कर देता है, तो उसे अपने बर्ताव का मतलब पता चल जाएगा’. उन्होंने आगे कहा कि ‘आप भारत के एक गांव के बच्चे से क्या उम्मीद कर सकते हैं, जहां श्रीलंका के उलट, उनकी परवरिश में पढ़ाई-लिखाई की कमी है. तो सूर्यवंशी अगर तुम नाखुश हो तो भारत में अपने शुगर डैडीज़ को बुलाओ और घर वापस चले जाओ क्योंकि यह एक जेंटलमैन गेम है.’

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कौन है ब्रायन थॉमस?

बता दें कि, ब्रायन थॉमस के ऊपर श्रीलंका में एक बिजनेसमैन की हत्या करने का आरोप भी लगा हुआ है. उनके ऊपर साल 2019 में श्रीलंका के एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन दिनेश शाफ्टर ने 143 मिलियन श्रीलंकाई रुपये की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया था. जिसके कारण फरवरी 2021 में उनकी गिरफ्तारी भी हुई है. हालांकि, उन्हें बाद में इस मामले में जमानत मिल गई थी. दिसंबर 2022 में दिनेश शाफ्टर की हत्या हुई थी. जिसके बाद पहला शक शॉमस पर था. कोर्ट ने उन्हें देश से बाहर जाने के लिए भी मना कर दिया था. 

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क्या है पूरा मामला?

इंडिया A और श्रीलंका A दोनों ने अपने रेगुलर 50 ओवर में 265 रन बनाए और काफी बातचीत के बाद अंपायर, जो सुपर ओवर के लिए तैयार नहीं लग रहे थे, ने इसे आगे बढ़ाया. हालांकि, श्रीलंका A के पास बैटिंग करने से पहले ही 10 रन की मामूली बढ़त थी, जो भारतीय पारी के दौरान पिच के बीच में दौड़ने के लिए अंपायरों द्वारा विप्रज निगम पर लगाई गई पेनल्टी की वजह से थी. सुपर ओवर में, जो ड्रामा और विवादित अंपायरिंग फैसलों से भरा था, श्रीलंका A ने 16/0 का स्कोर बनाया और भारत को 9/0 पर रोक दिया.

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Tags: cricket teamINDIA ASRI LANKAVaibhav Sooryavanshi
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