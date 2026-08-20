Home > खेल > संजू-भुवी की वापसी, वैभव सूर्यवंशी की भी एंट्री! 2027 विश्व कप के लिए भारत की स्क्वाड, क्या रोहित को मिली जगह?

संजू-भुवी की वापसी, वैभव सूर्यवंशी की भी एंट्री! 2027 विश्व कप के लिए भारत की स्क्वाड, क्या रोहित को मिली जगह?

Team India World Cup 2027 Squad: पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने 2027 विश्व कप के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड चुनी है. उन्होंने अपनी स्क्वाड में कई ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया है, जो लंबे समय से वनडे से दूर चल रहे हैं. देखें उथप्पा की स्क्वाड...

By: Ankush Upadhayay | Published: August 20, 2026 4:43:49 PM IST

रॉबिन उथप्पा ने विश्व कप 2027 के लिए भारत की स्क्वाड चुनी.
रॉबिन उथप्पा ने विश्व कप 2027 के लिए भारत की स्क्वाड चुनी.


Team India World Cup 2027 Squad: भारतीय टीम ने अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप की तैयारियां अभी से शुरू कर दी है. इस विश्व कप के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड को लेकर खूब चर्चा हो रही है. बताया जा रहा है कि 2027 विश्व कप के लिए कुछ दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी हो सकती है, जो लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने विश्व कप के लिए अपनी स्क्वाड चुनी है.

उथप्पा की स्क्वाड में कई ऐसे नाम हैं, जो मौजूदा समय में टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. इसके अलावा मौजूदा टीम से कई खिलाड़ियों को बाहर भी रखा गया है. हालांकि उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली को अपनी टीम में जरूर रखा है.

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भुवी की टीम इंडिया में वापसी!

पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए 2027 वर्ल्ड कप के लिए अपनी स्क्वाड चुनी. इस स्क्वाड में उन्होंने तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को भी शामिल किया है, जो लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. उथप्पा ने भुवी के साथ जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को शामिल किया है. वहीं, ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को चुना है.

वैभव सूर्यवंशी को दिया मौका

रॉबिन उथप्पा ने अपनी 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को भी शामिल किया है. बाएं हाथ के इस तूफानी बल्लेबाज ने आईपीएल और टी20 इंटरनेशनल में धमाकेदार प्रदर्शन किया है. इसके चलते उनकी काबिलियत को देखते हुए उथप्पा ने सूर्यवंशी को विश्व कप 2027 की स्क्वाड में चुना है.

ईशान किशन को किया बाहर

रॉबिन उथप्पा ने 2027 के लिए चुनी अपनी स्क्वाड में ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल को जगह नहीं दी है. उन्होंने रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली को टॉप ऑर्डर में बरकरार रखा है. इसके बाद चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर को जगह दी है, जबकि केएल राहुल और संजू सैमसन को विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर चुना है. उन्होंने ईशान की जगह संजू सैमसन को शामिल किया है, जो लंबे समय से वनडे टीम से बाहर चल रहे हैं. बता दें कि ईशान किशन मौजूदा भारतीय वनडे टीम के बैकअप ओपनर विकेटकीपर हैं.

विश्व कप 2027 के लिए रॉबिन उथप्पा की स्क्वाड

रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, वैभव सूर्यवंशी, केएल राहुल (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज.

Tags: bhuvneshwar kumarRobin Uthappasanju samsonVaibhav Sooryavanshi
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