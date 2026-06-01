लग्जरी कार, करोड़ों रुपये… IPL 2026 से 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने कितना कमाया? यहां देखें

Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026 Earnings: राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन किए. भले ही वैभव सूर्यवंशी की टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाई, लेकिन उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया. वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन में 16 पारियों में 237 की स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए. बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से एक-दो नहीं, बल्कि कुल 5 अवॉर्ड्स अपने नाम किए. वैभव सूर्यवंशी अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस का मैच देखने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान उन्हें आईपीएल 2026 के 5 अवॉर्ड्स सम्मानित किया गया. ऐसे में आइए जानते हैं कि सूर्यवंशी को कुल कितने अवॉर्ड मिले और उन्होंने कितनी कमाई की…

वैभव सूर्यवंशी ने जीते 5 अवॉर्ड

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में कुल 5 अवॉर्ड अपने नाम किए. इसमें सबसे बड़ा अवॉर्ड ऑरेंज कैप है, जिसके लिए उन्हें 10 लाख रुपये की इनामी राशि मिली. इसके अलावा सूर्यवंशी ने इमर्जिंग प्लेयर, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवॉर्ड अपने नाम किया. कुल मिलाकर अवॉर्ड्स से ही सूर्यवंशी ने 55 लाख रुपये कमाए. साथ ही एक Tata Sierra कार भी जीती. नीचे देखें वैभव सूर्यवंशी के सभी अवॉर्ड की लिस्ट…

ऑरेंज कैप (टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन)- (10 लाख रुपये)

मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन (MVP)- (15 लाख रुपये)

इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन- (10 लाख रुपये)

सुपर सिक्स अवॉर्ड- (10 लाख रुपये)

सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन- (10 लाख रुपये और Tata Sierra Car)





IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी की कुल कमाई

राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी को साल 2025 के मेगा ऑक्शन में 1.10 करोड़ रुपये में खरीदा था. फ्रेंचाइजी ने IPL 2026 के लिए भी सूर्यवंशी को 1.10 करोड़ रुपये में रिटेन किया. आईपीएल में खेलने वाले हर खिलाड़ी को एक मैच खेलने के लिए 7.5 लाख रुपये मिलते हैं. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में कुल 16 मैच खेले, जिसके लिए 1.20 करोड़ रुपये मिले. ऐसे में कुल मिलाकर वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 से कुल 3 करोड़ रुपये के आसपास की कमाई की. साथ ही एक टाटा सिएरा की कार भी अपने नाम की.