वैभव सूर्यवंशी ने पलटा फैसला, अंपायर को दी चुनौती, ईशान किशन से DRS अपील, बोले- ले लो भैया…

Vaibhav Sooryavanshi DRS Call: वैभव सूर्यवंशी अपनी कम उम्र में लगातार ऐसी समझ दिखा रहे हैं, जो बड़े-बड़े खिलाड़ियों को भी प्रभावित कर रही है. टी20 क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचाने के बाद अब 15 साल के वैभव लाल गेंद के क्रिकेट में भी खुद को साबित करने में जुटे हैं. दलीप ट्रॉफी के फाइनल में वह ईस्ट जोन की तरफ से साउथ जोन के खिलाफ खेल रहे हैं. बल्ले से उन्होंने 44 रनों की तेज पारी खेली, लेकिन मुकाबले में उनकी DRS वाले फैसले ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा.

ईस्ट जोन ने कप्तान ईशान किशन के शानदार 270 रनों की मदद से पहली पारी में 708 रन बनाए. इसके जवाब में साउथ जोन की पारी शुरू हुई तो ईस्ट जोन के गेंदबाजों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया. छठे ओवर में मुकेश कुमार की गेंद का रिकी भुई के बल्ले से हल्का किनारा लगा और गेंद विकेटकीपर कुमार कुशाग्र के दस्तानों में चली गई. अंपायर ने अपील को खारिज कर दिया, लेकिन स्लिप में खड़े वैभव सूर्यवंशी और कुशाग्र को पूरा भरोसा था कि बल्ले से गेंद लगी है. वैभव ने कप्तान ईशान किशन को रिव्यू लेने के लिए लगातार कहा. स्टंप माइक में उनकी आवाज भी सुनाई दी, जिसमें वह कह रहे थे, “ले लो, ले लो.” ईशान ने उनकी बात मानकर DRS लिया और फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ. अल्ट्राएज में साफ स्पाइक दिखाई दिया, जिससे पता चला कि गेंद बल्ले से टकराई थी. इसके बाद अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और रिकी भुई को पवेलियन लौटना पड़ा.

सेमीफाइनल में भी सही साबित हुआ था वैभव का फैसला

यह पहली बार नहीं है जब वैभव सूर्यवंशी ने DRS को लेकर अपनी समझ दिखाई है. ईस्ट जोन और सेंट्रल जोन के बीच खेले गए सेमीफाइनल में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी. उस मुकाबले में ईशान किशन मैदान से बाहर थे और उप-कप्तान होने के कारण वैभव ने कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली. इसी दौरान आर्यन जुएल के बल्ले से गेंद लगकर विकेटकीपर कुमार कुशाग्र के हाथों में गई, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया. वैभव ने रिव्यू लिया और फैसला ईस्ट जोन के पक्ष में चला गया.

कम उम्र में दिख रही शानदार क्रिकेट समझ

लगातार दो मुकाबलों में DRS के दौरान वैभव की समझ ने उनकी क्रिकेटिंग परिपक्वता को सामने रखा है. वह सिर्फ बल्लेबाजी में ही नहीं, बल्कि मैदान पर फैसले लेने में भी आत्मविश्वास दिखा रहे हैं. दलीप ट्रॉफी फाइनल में 44 रनों की तेज पारी के साथ उनका यह योगदान बताता है कि वैभव भविष्य के लिए खुद को हर क्षेत्र में तैयार कर रहे हैं. 15 साल की उम्र में वरिष्ठ खिलाड़ियों के बीच इतनी स्पष्ट सोच निश्चित रूप से उनके करियर के लिए अच्छा संकेत है.