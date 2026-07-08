Vaibhav Sooryavanshi: टीम इंडिया से बाहर होंगे वैभव सूर्यवंशी? लगातार दो मैच में साबित हुए फैल, अब होगा बड़ा बदलाव

Vaibhav Sooryavanshi Team India: इंग्लैंड के साथ हुए टी20 मुकाबले में भारत की शर्मनाक हार हुई है. इस सीरीज के दूसरे मैच में वैभव सूर्यवंशी ने अपने डेब्यू किया. जिसका फैंस और दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अपने पहले मैच में केवल 14 रन ही बना पाए थे. इसके बाद तीसरे टी20 में वैभव 5 गेंद में सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हुए. टीम इंडिया और इंग्लैंड का ये मुकाबला नॉटिंगघम के मैदान पर हुआ था. हालांकि, उन्होंने इस दौरान दो छक्के जड़े थे. गौरतलब हो कि वैभव सूर्यवंशी को संजू सैमसन की जगह टीम में ओपनिंग बैट्समैन की जिम्मेदारी सौंपी थी. लगातार दो मैचों में फेल होने के बाद अब वैभव के डेब्यू में जल्दबाजी को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

क्या वैभव को प्लेइंग इलेवन से बाहर किया जाएगा?

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया अभी तक एक भी मैच में जीत हासिल नहीं कर पाई है. इंग्लैंड से पहले भारत आयरलैंड से भी 2-0 से हार गई थी. आयरलैंड के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका नहीं दिया गया था. वहीं अब इंग्लैंड में फेल होने के बाद अब वैभव को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने की संभावना नहीं है. टीम मैनेजमेंट वैभव को पूरा मौका देने के मूड में लग रही है. ऐसे में संजू सैमसन को फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा.

तिलक वर्मा होंगे टीम से बाहर!

हालांकि, मिडिल आर्डर में तिलक वर्मा की जगह संजू को दिया जाने वाला है, क्योंकि तिलक वर्मा भी लगातार फ्लॉप चल रहे हैं. वहीं वैभव की बात करें तो उनकी विध्वंसक बल्लेबाजी से फैंस काफी खुश रहते हैं. सीनियर टीम के लिए पहली बार खेल रहे वैभव ने बेहद छोटी पारियां खेली हैं. लेकिन जितनी देर भी वह क्रीज पर रुके उन्होंने अच्छे रन बनाने की पूरी कोशिश की.

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टीम इंडिया को मिली करारी हार

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में भारत को 125 रनों की बड़ी हार का सामना करना पड़ा. पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने फिल साल्ट की शानदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत 7 विकेट पर 201 रन बनाए. जवाब में भारतीय टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई और पूरी टीम सिर्फ 76 रन बनाकर 11.4 ओवर में ऑलआउट हो गई.

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