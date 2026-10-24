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IND vs NZ: वैभव सूर्यवंशी की वापसी पर फिरा पानी! अपनी उम्र के आधे रन भी नहीं बना पाए, ऐसे गंवाया विकेट

IND vs NZ 2nd T20I: भारत के युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का बल्ला दूसरे टी20 मुकाबले में खामोश रहा. न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में खेले गए मैच में वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 24, 2026 3:16:09 PM IST

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 4 रन बनाकर आउट.
न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 4 रन बनाकर आउट.


Vaibhav Sooryavanshi Out: 15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को आखिरकार टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में जगह मिली थी. वैभव सूर्यवंशी को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में मौका दिया गया. इस मैच में वैभव सूर्यवंशी तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन सिर्फ 4 रन ही बना पाए. वह 8 गेंद का सामना करते हुए 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज नाथन स्मिथ ने वैभव सूर्यवंशी को अपना शिकार बनाया.

जब वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर उतरे, तो फैंस में जोश भर गया. हर किसी को वैभव सूर्यवंशी से ताबड़तोड़ पारी की उम्मीद थी. हालांकि ऐसा नहीं हो पाया. वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन फिर बड़े शॉट लगाने के चक्कर में विकेट गंवा बैठे.

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Tags: ind vs nzVaibhav Sooryavanshi
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