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Vaibhav Sooryavanshi Debut: कितने मैचों के बाद डेब्यू करेंगे वैभव? पुजारा ने कर दिया बड़ा खुलासा; बोलें ‘टॉप 3 में…’

Vaibhav Sooryavanshi Debut: इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर चर्चा है. आयरलैंड दौरे पर बेंच पर रहे वैभव को कुछ मैचों के बाद मौका मिल सकता है, ऐसा चेतेश्वर पुजारा ने संकेत दिया.

By: Preeti Rajput | Published: July 1, 2026 12:26:54 PM IST

कितने मैचों के बाद डेब्यू करेंगे वैभव?
कितने मैचों के बाद डेब्यू करेंगे वैभव?


Vaibhav Sooryavanshi Debut: भारत के युवा क्रिकेट सनसनी 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड दौरे पर अपने डेब्यू के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है. टीम मैनेजमेंट और हालात को देखते हुए उनके मैदान पर उतरने का मौका तुरंत मिलना मुश्किल दिख रहा है. फिलहाल भारत अपने टॉप बल्लेबाजों में किसी तरह का बदलाव नहीं करना चाहता है. 

वैभव सूर्यवंशी को लेकर क्या बोले पुजारा?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने कहा कि इंग्लैंड में होने वाली 5 मैचों की होने वाली टी20 सीरीज में डेब्यू करने के लिए फिलाहल वैभव सूर्यवंशी को थोड़ा इंतजार करना होगा. इस सीरीज का पहला मैच बुधवार, 1 जुलाई को चेस्टर-ली-स्ट्रीट में खेला जाने वाला है. उन्होंने वैभव को सलाह देते हुए कहा कि वह टीम के बाहर हो रही चर्चाओं पर ध्यान न दें और अपने खेल पर फोकस करें. 

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वैभव को डेब्यू के लिए करना होगा इंतजार 

पुजारा का कहना है कि आयरलैंड के खिलाफ हारने के बाद भी भारतीय टीम टॉप तीन अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और इशान किशन के साथ ही आगे बढ़ने वाली है. जियो हॉटस्टार पर पुजारा ने कहा कि वैभव को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही हैं. एक युवा खिलाड़ी के तौर पर उन्हें इन चर्चाओं को नजरअंदाज करना चाहिए कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं. उनके अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए. वैभव मानसिक रूप से खेलने के लिए तैयार है, लेकिन टीम में चुने जाने का मामला काफी ज्यादा अलग है. 

अच्छे फॉर्म में टीम का टॉप ऑर्डर 

पुजारा ने कहा कि उन्हें नहीं लगता वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड सीरीज में तुरंत मौका मिलेगा, क्योंकि भारत अपने टॉप तीन बल्लेबाजों में कोई बदलाव नहीं करेगा. अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन अच्छे फॉर्म में हैं और टीम के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं. इसलिए वैभव को शुरुआती कुछ मैचों में इंतजार करना पड़ सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर वैभव को मौका मिलता है, तो उन्हें शांत रहकर खेलना चाहिए और खुद पर ज्यादा दबाव नहीं लेना चाहिए. उन्हें बस खुलकर अपना स्वाभाविक खेल खेलना चाहिए. आईपीएल 2026 में जैसा प्रदर्शन उन्होंने किया था, उसे इंग्लैंड की परिस्थितियों में दोहराना आसान नहीं होगा.

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भारत के लिए कब डेब्यू करेंगे वैभव? 

वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड में सफल होने के लिए अच्छी तैयारी करनी होगी और वहां के हालात के अनुसार खुद को ढालना होगा. जब वे ऐसा कर लेंगे, तो उन्हें सिर्फ गेंद को ध्यान से देखकर उसके अनुसार खेलना होगा. बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी. पुजारा का मानना है कि अगर सब कुछ सही रहा, तो वैभव ब्रिस्टल में होने वाले चौथे टी20 मैच में भारत के लिए डेब्यू कर सकते हैं. हालांकि उन्होंने 15 साल के इस खिलाड़ी को सलाह दी कि वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को आईपीएल जैसा न समझें और इंग्लैंड की परिस्थितियों का सम्मान करें. इसके लिए उन्हें समय देना जरूरी है, इसलिए उन्हें तुरंत प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए.

Tags: IND vs ENG T20IVaibhav SooryavanshiVaibhav Sooryavanshi Debut
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