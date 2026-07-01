Vaibhav Sooryavanshi: क्या वैभव सूर्यवंशी से जल रहे सीनियर खिलाड़ी, डेब्यू कराने में कप्तान को क्यों हो रही दिक्कत?

Vaibhav Sooryavanshi Debut: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया छाए हुए हैं. फैंस वैभव सूर्यवंशी को जल्द से जल्द टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते देखना चाहते हैं. हालांकि टीम मैनेजमेंट वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू लगातार टाल रही है. इसकी वजह टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) के लिए जगह बनाना थोड़ा मुश्किल है. अस बीच भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर का एक ऐसा बयान सामने आया है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीनियर खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी से जल रहे हैं?

दरअसल, सिर्फ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को देखने के लिए स्टेडियम में फैंस इकट्ठा हो रहे हैं. इतनी ही कम उम्र में वैभव को सुपरस्टार जैसा प्यार मिल रहा है. ऐसे में फैंस को कहना है कि यह सब देखकर सीनियर खिलाड़ियों को जलन हो रही है. इसकी वजह से सूर्यवंशी का डेब्यू टाला जा रहा है.

श्रेयस अय्यर ने क्या कहा?

दरअसल, 30 जून की शाम को भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा, ‘टीम में सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है. ऐसा नहीं है कि एक ही खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है.’ उन्होंने आगे कहा, ‘हमें मौके और सुरक्षा दोनों देने होंगे, जिससे हर खिलाड़ी में आत्मविश्वास बना रहे. पिछला वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ियों को पता है कि टी20 कैसे खेला जाता है. वो लगातार इस फॉर्मेट में भारतीय टीम के मुख्य स्तंभ (Main Pillers) रहे हैं और उन्हें बैक करना जरूरी है.’

इतना ही नहीं, जब श्रेयस अय्यर से सवाल किया गया कि सोशल मीडिया पर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर लगातार मांग उठ रही है, तो उन्होंने इस पर अजीबोगरीब बयान दिया. उन्होंने कहा, ‘मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा. मुझे सच में नहीं पता. मैं समाचार नहीं देखता और न ही सोशल मीडिया. मैंने कुछ नहीं सुना.’ अब इस बयान पर फैंस का गुस्सा फूट पड़ा है.

ये भी पढ़ें: IND vs ENG: पहले T20 में वैभव सूर्यवंशी करेंगे डेब्यू? कप्तान अय्यर ने दिया जवाब, कहा- हमारे हाथ बंधे…

अय्यर के बयान पर फैंस का रिएक्शन

श्रेयस अय्यर के बयान पर फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल कर रहे हैं. ज्यादातर फैंस का कहना है कि श्रेयस अय्यर वैभव सूर्यवंशी की पॉपुलैरिटी से जल रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘एक बच्चे की पॉपुलर्टी से ये बौखला क्यों गए है?’ वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, ‘जबरदस्त जलन दिख रही है; जरा सोचिए कि कैमरे के पीछे वैभव के साथ उनका व्यवहार कितना बुरा होगा.’ इतना ही नहीं, एक यूजर ने लिखा, ‘कप्तान बने अभी 4 दिन भी नहीं हुआ लेकिन सरपंच साहब का घमंड उनके सिर चढ़कर बोलने लगा है.’

वैभव सूर्यवंशी का क्यों नहीं हो रहा डेब्यू?

आयरलैंड के खिलाफ भारत को मिली शर्मनाक हार के बाद वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में शामिल करने की मांग तेज हो गई है. हालांकि हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर के सामने बड़ा सवाल है कि आखिर किस खिलाड़ी को टीम से बाहर किया जाए. वैभव सूर्यवंशी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं. अगर वह प्लेइंग-11 में आते हैं, तो संजू सैमसन, ईशान किशन या अभिषेक शर्मा में से किसी को बाहर बैठना होगा. इसकी वजह से ही वैभव को आयरलैंड दौरे पर मौका नहीं मिल पाया था. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आज के मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा या नहीं.