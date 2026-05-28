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Viral Video: हाय बच्चा! शतक चूकने पर रो पड़े वैभव, कैमरे में कैद हुआ भावुक कर देने वाला पल, देखें वीडियो

Vaibhav Sooryaavanshi Crying Video: मैदान पर आंधी बनकर छा जाने वाले 15 साल के वैभव जब नम आंखों से पवेलियन लौटे, तो हर क्रिकेट प्रेमी का दिल टूट गया. सब कुछ जीतकर भी अधूरे रह गए इस पल का भावुक वीडियो हुआ वायरल.

By: Shivani Singh | Published: May 28, 2026 12:50:11 AM IST

Viral Video: हाय बच्चा! शतक चूकने पर रो पड़े वैभव, कैमरे में कैद हुआ भावुक कर देने वाला पल, देखें वीडियो


Vaibhav Sooryaavanshi Crying Video: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जो पारी खेली, उसने मुल्लांपुर के मैदान पर कोहराम मचा दिया. महज 29 गेंदों में 12 गगनचुंबी छक्कों के साथ 97 रनों की यह पारी टी20 क्रिकेट के इतिहास की सबसे बेखौफ पारियों में से एक थी. लेकिन इस मुकाबले के बाद चारों तरफ चर्चा उनके बल्‍ले से निकले रनों की नहीं, बल्कि मैदान पर बहे उनके आंसुओं की हो रही है.

इतिहास रचने के बेहद करीब आकर टूटने का दर्द

वैभव जब बल्लेबाजी कर रहे थे, तो लग रहा था कि वह क्रिस गेल का 13 साल पुराना रिकॉर्ड (30 गेंदों में शतक) चंद पलों में ध्वस्त कर देंगे. लेकिन जब वह महज 3 रन से अपने ऐतिहासिक शतक से चूके, तो एक झटके में उनका वो ‘क्रिकेटर’ पीछे छूट गया और सामने आया 15 साल का वो मासूम बच्चा, जिसके लिए यह सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा सपना था.

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आउट होने के बाद जब वैभव पवेलियन की तरफ लौट रहे थे, तो उनके चेहरे पर छाई मायूसी हर किसी का दिल तोड़ रही थी. कैमरों ने जब उनके चेहरे को करीब से दिखाया, तो इस युवा खिलाड़ी की आंखों में आंसू साफ तैर रहे थे. बेखौफ होकर दुनिया के सबसे धाकड़ गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाला यह खिलाड़ी अंदर से इस कदर टूट चुका था कि वह अपने जज्बात छुपा नहीं पाया.

आंसुओं के बीच छिपे रिकॉर्ड्स की गवाही

भले ही वैभव का शतक अधूरा रह गया हो और उनकी आंखें नम थीं, लेकिन इसी भावुक लम्हे के बीच वो इतिहास रच चुके थे. वैभव ने इस पारी के साथ सीजन में अपने कुल छक्कों की संख्या 65 पहुंचा दी और गेल के एक सीजन में 59 छक्कों (2012) के 14 साल पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. वह एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा रन (680 रन) बनाने वाले अनकैप्ड बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने यशस्वी जायसवाल (625 रन, 2023) का रिकॉर्ड तोड़ा. प्लेऑफ के इतिहास में महज 16 गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक जड़कर उन्होंने सुरेश रैना के लेजेंड्री रिकॉर्ड की बराबरी की.

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