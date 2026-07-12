Video: भारत की हार से टूटे वैभव सूर्यवंशी, मैदान के बाहर अकेले फूट-फूटकर रोए, किसी का नहीं मिला सहारा!

Vaibhav Sooryavanshi Crying Video: भारतीय टीम के 15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी खूब सुर्खियों में हैं. हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर दूसरे टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी ने अपना डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने लगातार 3 मुकाबले खेले, जिसमें 14, 13 और 15 रन बनाए. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ (IND vs ENG) आखिरी टी20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप कर दिया गया. सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 से बाहर करके संजू सैमसन को शामिल किया गया. भारतीय टीम मैनेजमेंट के इस फैसले की जमकर आलोचना की गई.

इस बीच वैभव सूर्यवंशी का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर फैंस का दिल टूट गया. दरअसल, एक वायरल वीडियो में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी मैदान के बाहर बाउंड्री के पास हताश दिखाई दे रहे हैं.

फूट-फूटकर रोए वैभव सूर्यवंशी

इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टी20 से ड्रॉप किए जाने के बाद वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) का दिल टूट गया. इसके बाद जब भारतीय टीम को इस मुकाबले में करारी हार मिली, तो वैभव सूर्यवंशी और भी ज्यादा भावुक हो गए. इंटरनेट पर वायरल एक वीडियो में 15 साल का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के पास बैठकर रोता हुआ दिखाई दिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम की हार के बाद फूट-फूटकर रो रहे हैं.

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इस दौरान टीम के बाकी सभी लोग अपने काम में बिजी दिखाई दिए, जबकि वैभव सूर्यवंशी खुद को संभाल नहीं पा रहे थे. यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर फैंस का गुस्सा फूट पड़ा है. फैंस का कहना है कि जब सिर्फ 3 मैचों में फ्लॉप होने के बाद ही वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप करना ठीक नहीं था. इससे युवा खिलाड़ी के कॉन्फिडेंस में कमी आएगी.

Vaibhav Sooryavanshi is crying after being dropped 💔 Gautam Gambhir backing is only few player’s. They remain in the playing XI regardless of their performances. Vaibhav Sooryavanshi isn’t his fav.. pic.twitter.com/g5UsSH2YEM — The King 👑 (@lordkings_x) July 11, 2026

भारत को मिली करारी हार

इंग्लैंड दौरे पर भारत को टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 4-0 से बुरी तरह व्हाइटवॉश का सामना करना पड़ा. इस सीरीज में पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जिसके बाद अगले 4 मैचों में लगातार भारत को हार झेलनी पड़ी. 11 जुलाई को खेले गए आखिरी टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 257 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था. इंग्लैंड की ओर से जोस बटलर ने 64 गेंद पर 131 रनों की आतिशी पारी खेली.

वहीं, हैरी ब्रूक ने 45 गेंद पर ताबड़तोड़ 95 रन बनाए. इसके दम पर इंग्लैंड ने भारत को 258 रनों का टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम 201 रन ही बना पाई. भारत की ओर से ईशान किशन ने 35 गेंदों पर 56 रनों की पारी खेली, जबकि तिलक वर्मा ने 25 गेंद पर 53 रन बनाए. हालांकि भारतीय टीम 56 रनों से मैच हार गई.