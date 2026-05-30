15 साल के वैभव सूर्यवंशी का टूटा सपना! GT से हार के बाद फूट-फूटकर रोए, वीडियो देख भर आएंगी आंखें

Vaibhav Sooryavanshi Crying: आईपीएल 2026 के क्वालीफायर-2 में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है. इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने 7 विकेट से जीत दर्ज की और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. वहीं, इस मैच में हार के साथ राजस्थान रॉयल्स का आईपीएल 2026 में सफर खत्म हो गया है. इसी के साथ 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का फाइनल में खेलने और ट्रॉफी जीतने का सपना भी टूट गया है.

गुजरात टाइटंस से हार के बाद राजस्थान रॉयल्स फाइनल में नहीं पहुंच पाई. राजस्थान की हार के बाद वैभव सूर्यवंशी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए. वैभव सूर्यवंशी डगआउट में बैठकर फूट-फूटकर रोने लगे. दरअसल, वैभव सूर्यवंशी का सपना है कि वह अपनी टीम के लिए आईपीएल ट्रॉफी जीतें, लेकिन इस सीजन ऐसा नहीं हो पाया.

डगआउट में फूट-फूटकर रोए सूर्यवंशी

जब गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराया, तो कैमरे की नजर सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर गईं. 15 साल का बल्लेबाज डगआउट में बैठकर रोते हुए और अपने आंसू पोंछते हुए दिखाई दिया. इस दौरान राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर उन्हें समझाते हुए दिखाई दिए. रोमी भिंडर के काफी देर तक समझाने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने अपने आंसुओं को कंट्रोल किया. बता दें कि रोमी भिंडर अपने बेटे की तरह ही वैभव सूर्यवंशी का ध्यान रखते हैं.

FEEL FOR THIS MAN…!!!! 🥺💔 – IPL 2026 will be remembered for Vaibhav Suryavanshi. pic.twitter.com/bn2HJdR686 — Tanuj (@ImTanujSingh) May 29, 2026

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