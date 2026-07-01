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इंग्लिश खेमे में सूर्यवंशी का खौफ! ‘सबका मजाक बना रहा है…’ वैभव के बारे में ये क्या बोल गए इंग्लैंड के दिग्गज

Vaibhav Sooryavanshi: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा क्या किया कि दिग्गज मैट प्रायर ने उनकी तुलना स्टीव वॉ से कर दी? जानिए इंग्लिश खेमे में मचे इस तहलके की पूरी कहानी.

By: Shivani Singh | Published: July 1, 2026 9:37:40 PM IST

इंग्लिश खेमे में सूर्यवंशी का खौफ! ‘सबका मजाक बना रहा है…’ वैभव के बारे में ये क्या बोल गए इंग्लैंड के दिग्गज


इंग्लैंड और भारत के बीच होने वाले पहले T20I मैच से पहले इंग्लिश खेमे में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का खौफ साफ दिख रहा है. पूर्व विकेटकीपर मैट प्रायर ने वैभव की तुलना महान स्टीव वॉ से करते हुए उनकी मानसिक मजबूती को सलाम किया है. प्रायर का मानना है कि वैभव दबाव में जसप्रीत बुमराह और पैट कमिंस जैसे दुनिया के बेस्ट गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर सबका मजाक बना रहे हैं.

इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज का मानना ​​है कि यह युवा बल्लेबाज न सिर्फ टैलेंटेड है, बल्कि बड़े मैचों में शांत भी रहता है. उनका मानना ​​है कि वैभव को दबाव में खेलना पसंद है और वह कभी घबराते नहीं हैं, चाहे सामने वाली टीम कितनी भी मजबूत क्यों न हो. यहाँ तक कि जोस बटलर ने भी इंग्लैंड के गेंदबाजों को वैभव सूर्यवंशी से सावधान रहने की सलाह दी है. इंग्लैंड और भारत के बीच पहले T20I से पहले, प्रायर ने कहा कि सूर्यवंशी में ‘स्टीव वॉ जैसी सोच और मानसिक मजबूती’ है और उन्हें बड़े मैचों में दबाव के बीच अच्छा प्रदर्शन करना पसंद है.

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सोच और मानसिक मजबूती स्टीव वॉ जैसी

टॉकस्पोर्ट यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए मैट प्रायर ने कहा, ‘उनके टैलेंट के अलावा, उनकी सोच और मानसिक मजबूती स्टीव वॉ जैसी है. वह ऐसा उन मैचों में नहीं कर रहे हैं जिन्हें कोई नहीं देख रहा; वह वर्ल्ड कप फाइनल और IPL नॉकआउट जैसे अहम मैचों में रन बना रहे हैं.’ प्रायर ने आगे कहा, ‘वह तब अच्छा प्रदर्शन करते हैं जब पूरी दुनिया उन्हें देख रही होती है. बड़े मैचों में मैच जिताने वाला प्रदर्शन करना एक खास तरह की सोच को दिखाता है. शायद उन्हें यह सब इतना आसान लगता है कि दबाव का उन पर कोई असर नहीं होता और वह बस अपना काम करते रहते हैं.’

इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर इस बात से भी हैरान थे कि वैभव ने दुनिया के कुछ बेहतरीन तेज गेंदबाजों का सामना कैसे किया, और जसप्रीत बुमराह और पैट कमिंस जैसे गेंदबाजों का डटकर मुकाबला किया और उन पर हावी रहे. प्रायर ने कहा, ‘यहाँ तक कि बहुत अनुभवी खिलाड़ी और खेल के कुछ महान खिलाड़ी भी बुमराह और कमिंस के खिलाफ शॉट खेलने में संघर्ष करते हैं. और यह लड़का आता है और गेंद को 20 लाइन पीछे भेज देता है. वह बाकी सभी का मजाक बना रहे हैं.’

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