Vaibhav Sooryavanshi Collision: एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत-ए और पाकिस्तान-ए के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है. इस मुकाबले में एक ऐसी घटना हुई, जिसे देख फैंस की सांसें अटक गईं. दरअसल, मैच के दौरान फील्डिंग करते समय वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) अपने ही साथी खिलाड़ी विप्रज निगम से टकरा गए. बाउंड्री के पास सूर्यवंशी और विप्रज की टक्कर हुई. इसके टक्कर के बाद वैभव सूर्यवंशी अपने कंधे को पकड़े हुए दर्द से कराहते दिखाई दिए.

फैंस यह देखकर डर गए थे कि कहीं वैभव सूर्यवंशी को ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन गनीमत रही कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई. थोड़ी ही देर बाद वैभव सूर्यवंशी ठीक दिखाई दिए. हालांकि वह थोड़ी देर के लिए मैदान से बाहर चल गए. बाद में वह फिर से फील्डिंग करने के लिए मैदान पर आए और पूरी तरह फिट दिखाई दिए.

कैसे हुई वैभव-विप्रज की टक्कर?

यह घटना पाकिस्तान की पारी के दौरान तीसरे ओवर में हुई. भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा की एक लेंथ गेंद पर माज सदाकत ने ऑन-साइड की ओर शॉट लगाया. माज ने इस लेंथ बॉल को ऑन-साइड की तरफ जोर से मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगकर चली गई. गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से निकल गई, जहां वैभव सूर्यवंशी गेंद को पकड़ने के लिए भागे. वहीं, दूसरी ओर डीप बैकवर्ड स्क्वायर से विप्रज निगम भी दौड़े. वे दोनों एक साथ बाउंड्री के पास पहुंच गए और एक-दूसरे से टकरा दिए. गनीमत रही कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई.

🔴VIPRAJ NIGAM, WHAT WERE YOU TRYING TO DO WITH VAIBHAV SURYAVANSHI? 🤯 – Vaibhav ran to save the ball from going over the boundary. – But Vipraj Nigam dived to stop the ball, and his leg hit Vaibhav’s head during the dive. HOPEFULLY, VAIBHAV HASN’T SUFFERED ANY INJURY. 👀 https://t.co/UH8SYnF8IR — Sam (@cricsam02) November 22, 2026

अभिषेक के साथ ओपनिंग करेंगे वैभव सूर्यवंशी

15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को 50 ओवर फॉर्मेट टूर्नामेंट के लिए इंडिया-ए की टीम में चुना गया है. वह बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते दिखाई देंगे. पिछले मुकाबले में नेपाल के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी को अच्छी शुरुआत मिली थी, लेकिन वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए. वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 32 गेंद पर सिर्फ 26 रन बनाकर आउट हो गए थे. अब पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे मुकाबले में फैंस को वैभव सूर्यवंशी से बड़ी पारी की उम्मीद है.

मैच का क्या हाल?

मुकाबले की बात करें, तो पाकिस्तान-ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. पाकिस्तान ने 36 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 220 रन बना लिए हैं. पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज माज सदाकत ने 59 रनों की पारी खेली. वहीं, समील हुसैन ने 33 और अब्दुल समद ने 28 रन बनाए. फिलहाल हसन नवाज 73 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि फरहान यूसुफ 20 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे.