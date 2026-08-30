15 साल के वैभव सूर्यवंशी बने कप्तान, ईशान किशन की जगह संभाली कमान, क्यों मिली इतनी बड़ी जिम्मेदारी?

Vaibhav Sooryavanshi Captain: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया है. दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में वैभव सूर्यवंशी ईस्ट जोन की कप्तानी संभाल रहे हैं. मैच की शुरुआत में ईशान किशन कप्तानी संभाल रहे थे, लेकिन कुछ ही 19वें ओवर के दौरान वो चोटिल हो गए. इसके चलते 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के कंधों पर जिम्मेदारी आ गई. दरअसल, ईशान किशन (Vaibhav Sooryavanshi) ने सेमीफाइनल मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन 19वें ओवर में कहानी बदल गई. विकेटकीपिंग के दौरान ईशान किशन की दाहिनी कलाई पर अचानक गेंद लग गई. इसके तुरंत बाद फिजियो मैदान पर पहुंचे. थोड़ी देर ट्रीटमेंट के बाद ईशान किशन को मैदान से बाहर ले जाया गया. उनकी जगह झारखंड के कुमार कुशाग्र ने विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाली.

वैभव सूर्यवंशी को मिली कप्तानी

यह घटना सेंट्रल जोन की पहली पारी के दौरान 19वें ओवर में हुई. ईस्ट जोन की ओर से अभिजीत सरकार गेंदबाजी कर रहे थे. उनकी गेंद गेंद ईशान किशन (Ishan Kishan) के अंगूठे पर जाकर लगी. दर्द से कराहते हुए ईशान किशन को बाहर ले जाया गया. ईशान के बाहर जाने के बाद वैभव सूर्यवंशी को स्टैंड-इन कप्तान बनाया गया. वह सेमीफाइनल में ईस्ट जोन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. सूर्यवंशी पहली किसी सीनियर टीम की कप्तानी करने मैदान पर उतरे हैं.

सिलेक्शन पर उठे सवाल?

वैभव सूर्यवंशी को कप्तान बनाने के फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है. ईस्ट जोन के इस बड़े फैसले की चर्चा हो रही है. जब इस टूर्नामेंट के लिए ईस्ट जोन की टीम का एलान हुआ था, जो 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को उप-कप्तान बनाया गया था. उस समय कई दिग्गजों का मानना था कि सिर्फ 15 साल के खिलाड़ी को बड़ी जिम्मेदारी देना जल्दबाजी हो सकती है. हालांकि ईस्ट जोन के सिलेक्टर्स ने इस फैसले को बचाव किया था.

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वैभव सूर्यवंशी का करियर

वैभव सूर्यवंशी ने साल 2024 में रणजी ट्रॉफी के जरिए काफी कम उम्र में डेब्यू करके खूब सुर्खियां बटोरी थीं. उन्होंने अभी तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 9 फर्स्ट-क्लास मैच खेले हैं. इसमें उनके बल्ले से 16.53 की औसत से कुल 215 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से सिर्फ एक अर्धशतक आया है. टी20 में अपने बल्ले से तबाही वाले वैभव सूर्यवंशी रेड-बॉल क्रिकेट में अभी तक अपनी छाप नहीं छोड़ पाए हैं.