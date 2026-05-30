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IPL 2026: ट्रॉफी का टूटा सपना, फिर भी वैभव सूर्यवंशी जीत सकते हैं खास अवॉर्ड, मिलेंगे लाखों रुपये

Vaibhav Sooryavanshi: 15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का इस सीजन आईपीएल ट्रॉफी जीतने का सपना टूट गया है, लेकिन उनके पास ऑरेंज कैप जीतने का मौका है. जानें वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप कैसे जीत सकते हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 30, 2026 11:00:04 AM IST

वैभव सूर्यवंशी कैसे जीत सकते हैं ऑरेंज कैप?
वैभव सूर्यवंशी कैसे जीत सकते हैं ऑरेंज कैप?


Vaibhav Sooryavanshi: IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स का सफर खत्म हो गया है. गुजरात टाइटंस के खिलाफ क्वालीफायर-2 में हार के साथ ही राजस्थान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई. इसी के साथ 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का ट्रॉफी जीतने का सपना टूट गया. हालांकि अभी भी सूर्यवंशी के पास ऑरेंज कैप जीतने का मौका है. क्वालीफायर-2 में वैभव सूर्यवंशी ने 96 रनों की शानदार पारी खेली, जिससे वह ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे निकल गए. वैभव सूर्यवंशी के नाम 16 पारियों में 776 रन दर्ज हैं, जो 237.30 के स्ट्राइक रेट से आए हैं.

इसके बाद दूसरे नंबर पर शुभमन गिल (Shubman Gill) और तीसरे पायदान पर साईं सुदर्शन शामिल हैं. गुजरात टाइटंस 31 मई को आरसीबी के खिलाफ फाइनल का मैच खेलेगी. अगर इस मैच में शुभमन गिल और साईं सुदर्शन के बल्ले से बड़ी पारी आती है, तो वह वैभव सूर्यवंशी से ऑरेंज कैप छीन सकते हैं.

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सूर्यवंशी से कितना पीछे गिल-साईं?

IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने अभी तक 776 रन बनाए हैं. फिलहाल वह पहले पायदान पर हैं. इसके बाद दूसरे नंबर पर शुभमन गिल हैं, जिन्होंने 15 मैचों में 163.71 के स्ट्राइक रेट से 722 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ऑरेंज कैप की रेस में वैभव सूर्यवंशी से 54 रन पीछे हैं. वहीं, तीसरे पायदान पर मौजूद साईं सुदर्शन (Sai Sudharsan) इस रेस में सूर्यवंशी से 66 रन पीछे हैं. अगर फाइनल में शुभमन गिल के बल्ले से 54 से कम रन आते है और साईं सुदर्शन भी 65 के अंदर आउट हो जाते हैं, तो वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप जीत जाएंगे. हालांकि अगर इन दोनों बल्लेबाजों में से किसी एक ने बड़ी पारी खेली, तो सूर्यवंशी का ऑरेंज कैप भी छिन जाएगा. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि फाइनल के बाद ऑरेंज कैप किसके सिर पर सजेगी. अगर वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप जीतते हैं, तो उन्हें 10 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा.

कोहली रेस में भी नहीं

आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ऑरेंज कैप की रेस लगभग बाहर हो गए हैं. फिलहाल विराट कोहली 600 रनों के साथ ऑरेंज कैप की रेस में छठे पायदान पर हैं. कोहली अभी वैभव सूर्यवंशी से 176 रन पीछे हैं, जबकि उनके पास सिर्फ 1 मैच बाकी है. ऐसे में वह सूर्यवंशी को इस सीजन रनों के मामले में पीछे नहीं छोड़ पाएंगे.

फाइनल में GT-RCB की भिड़ंत

गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बीच 31 मई को आईपीएल 2026 का फाइनल खेला जाएगा. यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी अपना टाइटल बचाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. वहीं, गुजरात टाइटंस 2022 के बाद एक बार फिर ट्रॉफी हासिल करना चाहेगी. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन से टीम ट्रॉफी उठाती है.

Tags: Sai SudharsanSHUBMAN GILLVaibhav Sooryavanshi
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